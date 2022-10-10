【醫療服務】產科先鋒贊育醫院成立百周年　醫生冀產檢作起點臨床引入新治療

▲ 贊育醫院至今已屹立西營盤100年，是香港第一所華人產科醫院。（陳永康攝）

在千禧年以前，若問中西區準媽媽最想到哪一間醫院生產，都會異口同聲地提到「贊育醫院」。贊育醫院至今已屹立西營盤100年，是香港第一所華人產科醫院，首先在港引入超聲波、地中海貧血篩查等產前檢查服務。

其婦幼住院服務已於2001年遷往瑪麗醫院，一絲不苟的贊育產科「金漆招牌」繼續傳承，近數十年來嬰兒夭折及產婦死亡率均維持在低水平。

「照顧BB嘅時間唔係由出世開始，而係由未出世開始。」瑪麗醫院婦產科榮譽顧問醫生唐海燕表示，在贊育提供產前診斷及輔導服務前，如要檢查胎兒的結構問題，則只能進行對胎兒有害的X光檢查，直至70至80年代，贊育醫院引入產科超聲服務，除可精確診斷胎兒結構方面問題，同時亦能觀察他們的成長。

港首間華人產科 國外專家取經

贊育在1981年已設立深切治療部，其後分設初生嬰兒科及婦產科，引入新技術大幅減低嬰兒夭折率。在50年代，贊育每1,000名嬰兒中僅36名不幸死亡，在當時而言屬極低水平，數據更引起英國皇家婦產科學院的關注，吸引不少海外專家到訪取經。時至今日，贊育醫院產科分娩及住院服務在2001年經已遷往瑪麗醫院，除保留產前產後檢查及婦科專科服務，贊育醫院則轉型為地區醫院，更提供基層醫療及精神科等服務。

不少醫生學生時代從贊育醫院培訓課程所學，仍繼續在瑪麗醫院傳承，「我被訓練到咁多年來都無戴任何飾物，因為戴左會覺得洗唔乾淨手。」瑪麗醫院兒童及青少年科部門主管李素輪直言︰「瑪麗醫院會傳承贊育醫院的優良傳統，將佢更加發光發亮。」

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冀產檢作起點 臨床治療追落後

隨着醫療技術發展，地中海貧血等篩查都有重大突破。瑪麗醫院婦產科顧問醫生許佩華指，以往父母如發現胎兒是重型地中海貧血患者，一般會選擇中止懷孕。但現時即便胎兒不幸確診，父母亦會考慮進行宮內輸血。許佩華稱︰「現時篩查毛病時，會諗有無額外嘢可以幫佢，希望生出黎時存活率會高啲。」許佩華表示，社會對下一代比以前緊張，孕婦對醫生期望亦更高。

惟她感歎，相對於產前診斷，臨床應用技術卻仍然落後。她舉例指，一些驗出有「Triple X」（三染色體X症候群）的胎兒，她們外表與一般人無異，偶爾會有學習障礙等狀況。但經染色體篩查確診後，不但臨床上未有方法可以幫助這些胎兒，即使健康出生成長，亦一生都要帶着一個「標籤」，也令母親徒增煩惱。她說︰「希望產前診斷係一個起點，由發掘新疾病到可以控制，未來可以用新技術治療疾病。」

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記者：黃穎津