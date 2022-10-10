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【醫療服務】贊育醫院為資深產科醫生「搖籃」　1磅早產嬰成功存活：每一個都係奇迹

社會 00:06 2022/10/10

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作為港大醫學院教學部門，贊育醫院實際上亦是本地資深產科及兒科醫生的「搖籃」。（陳永康攝）

贊育醫院今年成立百周年。作為港大醫學院教學部門，贊育醫院實際上亦是本地資深產科及兒科醫生的「搖籃」。香港仍是只有港大設醫學院的時期，所有醫學生都要到贊育醫院進行實習課程，因當時生育率高人手不足，實習醫生更有機會親手接生初生嬰兒。

瑪麗醫院婦產科顧問醫生許佩華憶述當年親手接生的感動︰「都好驚，佢好軟腍腍，一生人第一次接觸一個初生嬰兒，係好大嘅滿足感。」這亦讓她立志日後在產科領域深造。

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「輕如1磅麵包」 成功存活

懷孕雖然喜悅，但好的結果並非必然。在1993年，輕於500克的嬰兒仍無法搶救，但至1997年時，贊育便已有2名過輕嬰兒成功存活案例，其中之一便是出生時僅495克的小曉陽，出生時體重僅約等於1磅麵包，要立即送入深切治療部急救，幸經過7個月治療後，小曉陽最終健康出院。

當年有參與治療的瑪麗醫院兒童及青少年科部門主管李素輪稱，小曉陽與媽媽每逢到門診覆診，媽媽都會對小曉陽介紹「呢個醫生細個嗰陣睇過你㗎」，令她大為感動。

「對我嚟講每一個都係奇迹。」瑪麗醫院兒童及青少年科顧問醫生黃小珍憶述，曾參與搶救一個失去心跳10分鐘的嬰孩︰「當時係諗住佢好可能會死。」如未能在短時間內恢復心跳，孩子即使存活下來，大多都需要長期入住深切治療部及出現併發症，亦有可能出現大腦痙攣。

令人驚歎的是，孩子不但成功存活，最終亦健康長大，當孩子1歲半時，媽媽與黃小珍在門診重逢更一度想要「抱頭痛哭」。黃小珍笑稱︰「個BB喺度對住你笑，嗰個感覺超開心。」
 

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記者：黃穎津

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