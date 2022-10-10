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【醫療服務】生BB梗係去贊育？　元老員工生於斯服務於斯

社會 00:07 2022/10/10

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鄧茜茜笑稱︰「問中西區人去邊生BB？緊係去贊育啦！」（陳永康攝）

「生BB？梗係去贊育啦！」文員鄧茜茜自1995年起，便已於贊育醫院工作。作為元老級員工，她同時亦是醫院的服務使用者，22年前於醫院誕下麟兒。

在50至60年代，香港出生率高，床位及產科醫生短缺，不少孕婦都會到留產所生育，由助產士接生。但如不願往留產所或留在家中生產，市民心目中的首選便是贊育醫院。

元老員工　生於斯服務於斯

鄧茜茜笑稱︰「問中西區人去邊生BB？緊係去贊育啦！」她指贊育醫院是中西區街坊心目中產科的「金漆招牌」，亦是香港產科的標記。翻查數據，1957年最高峰時期曾一年接生逾9,900個嬰孩，至80年代初期平均每年亦會接生逾7,000人，而鄧茜茜本人亦是於該院出生。

惟因床位不足，醫院早年只接收一些高風險孕婦，鄧茜茜母親更對她說︰「贊育醫院唔係咁容易收你架！」來到贊育醫院成為病房文員後，因工作安排，鄧茜茜幾乎曾於每一個部門工作，包括婦產科、兒科、產房等，亦更切身體會到贊育醫護的認真專業，故亦與其母一般，放心選擇於贊育生產。她表示︰「對用家嚟講，服務係好全面，喺度生覺得好安心。」

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記者：黃穎津

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