【學界移民潮】學期中突換英文教師　SEN學童感焦慮曾失眠及呼吸困難

▲ 陳太（化名，右）憶述大兒子上學年「特別假期」後，突現呼吸困難及失眠等焦慮情緒。（譚以諾攝）

移民潮觸發教師離職潮，屬學校內「弱勢社群」的特殊教育需要（SEN）學生備受衝擊。本報獲悉曾有患讀寫障礙小學生，面對熟悉的英文教師在上學年中突然辭職，頓時未能適應新教師，變得沉默寡言，更出現失眠及呼吸困難等不適，問題持續長達兩周，直至學校改派更有經驗教師接手才改善。

學者指上述學童焦慮徵狀是受轉教師，疫情下反覆停課、復課再加重壓力。有小學校長稱，今年教師流動亦多，籲家長及早向學校反映子女適應問題。

不適應新教師 曾失眠呼吸困難

育有一對讀寫障礙子女的陳太（化名）向本報表示，其11歲大兒子上學年就讀小五時，一名任教讀障學生支援小組的英文科教師，在第5波疫情「特別假期」後突然離職，稱是負笈外國讀書。陳太憶述兒子復課首日放學，便向她提出想「轉老師」，她亦察覺到兒子突變得沉默寡言：

阿仔平時會同朋友攬頭攬頸好多嘢講，但復課後連同朋友都唔想講嘢，放學想快啲走就算，其他家長都睇到好大分別。

陳太提及兒子在家中更曾短暫「唞唔到氣」、心口翳悶及失眠等，故一度誤以為跟兒子先天性心臟病有關，到公立醫院兒童心臟科排期，最終檢查發現兒子身體一切正常。

「我從來未見過個仔變到咁沉，作為阿媽忍住眼淚，想為佢做啲嘢。」因此陳太提議兒子等候覆診期間，每日食一枝保嬰丹，試圖減輕兒子心理壓力，陳太聲淚俱下︰

阿仔返到屋企就數住仲剩返幾多枝保嬰丹，可以捱到覆診。我聽到個心好噏，原來阿仔好擔心自己身體。

陳太稱，同組讀障生家長也曾反映子女未能適應，形容新教師「無愛心」，曾經「唔記得上堂，要（學生）搵佢上堂」，又試過「拖堂」令學生無法準時落堂去上體育堂等。陳太向學校反映後，學校終改為安排學生熟悉的教師替代，陳太兒子情況才回復正常。

教育大學特殊教育與輔導學系客座助理教授潘紀恩表示，SEN學生是校內「弱勢社群」，特別懼怕轉變；加上讀障學童在疫情下成績退步特別快，學生擔心復課後難追成績，致出現心理焦慮徵狀。詳情即看：【下一頁】

津小議會籲家長持開放心態 與學校溝通

津貼小學議會主席胡艷芬指出，移民潮加上音樂椅效應，料各校都有一定數量教師變動，而幾乎每間小學都有SEN學生，「唔可以話淨係跟住一個老師」，每年編班都需時適應新教師，強調學校可提供適切專業支援，籲家長持開放心態，主動跟學校溝通。

教育局回覆表示，時有教師因各種個人理由離職，局方本學年起亦改善小學中層管理人手、理順薪酬架構，增加教師晉升機會，料有助挽留人才；局方一直密切注意學校教師流失情況，確保教育質素不受影響。局方亦曾於開學前去信提醒中小學，為SEN生制定支援安排。

【學界移民潮】新聘學校社工乏經驗響警號 校長：恐影響危急個案應變（詳情即看：【下一頁】）

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記者：馮琪雅