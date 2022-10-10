【學界移民潮】新聘學校社工乏經驗響警號　校長：恐影響危急個案應變

▲ 身兼中學校長的香港學校訓輔人員協會副會長李建文籲社會各界合作，欣賞教師及社工的默默耕耘。（資料圖片）

移民潮下，特殊教育需要（SEN）學生多類學校支援人員，開學前多也出現招聘困難，不少新聘學校社工缺乏青少年工作經驗，有中學校長形容已響起警號，憂影響危急個案應變。據教育局早前公布初步數據，上學年官津及直資校共流失4,050名教師。9月開學前夕，及至昨日網上仍見教師及學校社工等招聘廣告，要求在本學年到職。

教職員離職前 未做好交接

身兼中學校長的香港學校訓輔人員協會副會長李建文表示，得悉學校社工、輔導人員及特殊教育需要統籌主任（SENCO）等支援人員，臨開學也相當缺人。他指全港社工流失率高，不少人是移民；最終由志願機構調派至學校的社工，許多人是曾任復康及老人服務社工等，從未做過學校社工。「以前起碼都做過外展或青少年中心，依家係幾alarming嘅階段。」

曾任外展社工的李建文強調，學校經驗十分重要，若缺乏經驗的社工進入不熟悉的「次工作地點」（Secondary Setting），未必掌握如何在學校系統工作，包括需了解SENCO、訓輔主任及班主任等教職員不同權責，建立溝通默契，並要善用小息、午膳及放學時間，經常跟學生溝通，並適時上報危急個案。

盼社會多欣賞業界 雙班主任制或有助減輕影響

此外，每個SEN學生溝通模式不同，例如有否特別禁忌或竅門，故需花較多心機時間建立信任關係，若經常接觸他們的教職員突然離職，學生肯定不易適應；但今年許多教職員離職前，都未知誰人接手，甚至出現空檔期，故難做好交接。李建文強調，學校永遠以學生福祉優先，籲社會各界合作，欣賞教師及社工的默默耕耘，用正面態度代替不信任，「如果想真正幫年輕人，支持教師社工其實亦係間接支持學生。」

中華基督教青年會小學校長程志祥則稱，現行學校雙班主任制下，如有1人離職，仍有另1人熟悉該班學生，有助減輕教師離職潮對照顧學生的影響。

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記者：馮琪雅