【學界移民潮】新聘學校社工乏經驗響警號 校長：恐影響危急個案應變
移民潮下，特殊教育需要（SEN）學生多類學校支援人員，開學前多也出現招聘困難，不少新聘學校社工缺乏青少年工作經驗，有中學校長形容已響起警號，憂影響危急個案應變。據教育局早前公布初步數據，上學年官津及直資校共流失4,050名教師。9月開學前夕，及至昨日網上仍見教師及學校社工等招聘廣告，要求在本學年到職。
教職員離職前 未做好交接
身兼中學校長的香港學校訓輔人員協會副會長李建文表示，得悉學校社工、輔導人員及特殊教育需要統籌主任（SENCO）等支援人員，臨開學也相當缺人。他指全港社工流失率高，不少人是移民；最終由志願機構調派至學校的社工，許多人是曾任復康及老人服務社工等，從未做過學校社工。「以前起碼都做過外展或青少年中心，依家係幾alarming嘅階段。」
曾任外展社工的李建文強調，學校經驗十分重要，若缺乏經驗的社工進入不熟悉的「次工作地點」（Secondary Setting），未必掌握如何在學校系統工作，包括需了解SENCO、訓輔主任及班主任等教職員不同權責，建立溝通默契，並要善用小息、午膳及放學時間，經常跟學生溝通，並適時上報危急個案。
盼社會多欣賞業界 雙班主任制或有助減輕影響
此外，每個SEN學生溝通模式不同，例如有否特別禁忌或竅門，故需花較多心機時間建立信任關係，若經常接觸他們的教職員突然離職，學生肯定不易適應；但今年許多教職員離職前，都未知誰人接手，甚至出現空檔期，故難做好交接。李建文強調，學校永遠以學生福祉優先，籲社會各界合作，欣賞教師及社工的默默耕耘，用正面態度代替不信任，「如果想真正幫年輕人，支持教師社工其實亦係間接支持學生。」
中華基督教青年會小學校長程志祥則稱，現行學校雙班主任制下，如有1人離職，仍有另1人熟悉該班學生，有助減輕教師離職潮對照顧學生的影響。
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記者：馮琪雅