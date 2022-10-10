  • 22°C
香港時間 : 20221010日 (週一) 06:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學界移民潮】新聘學校社工乏經驗響警號　校長：恐影響危急個案應變

社會 06:00 2022/10/10

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

身兼中學校長的香港學校訓輔人員協會副會長李建文籲社會各界合作，欣賞教師及社工的默默耕耘。（資料圖片）

移民潮下，特殊教育需要（SEN）學生多類學校支援人員，開學前多也出現招聘困難，不少新聘學校社工缺乏青少年工作經驗，有中學校長形容已響起警號，憂影響危急個案應變。據教育局早前公布初步數據，上學年官津及直資校共流失4,050名教師。9月開學前夕，及至昨日網上仍見教師及學校社工等招聘廣告，要求在本學年到職。

教職員離職前　未做好交接

身兼中學校長的香港學校訓輔人員協會副會長李建文表示，得悉學校社工、輔導人員及特殊教育需要統籌主任（SENCO）等支援人員，臨開學也相當缺人。他指全港社工流失率高，不少人是移民；最終由志願機構調派至學校的社工，許多人是曾任復康及老人服務社工等，從未做過學校社工。「以前起碼都做過外展或青少年中心，依家係幾alarming嘅階段。」

曾任外展社工的李建文強調，學校經驗十分重要，若缺乏經驗的社工進入不熟悉的「次工作地點」（Secondary Setting），未必掌握如何在學校系統工作，包括需了解SENCO、訓輔主任及班主任等教職員不同權責，建立溝通默契，並要善用小息、午膳及放學時間，經常跟學生溝通，並適時上報危急個案。

盼社會多欣賞業界　雙班主任制或有助減輕影響

此外，每個SEN學生溝通模式不同，例如有否特別禁忌或竅門，故需花較多心機時間建立信任關係，若經常接觸他們的教職員突然離職，學生肯定不易適應；但今年許多教職員離職前，都未知誰人接手，甚至出現空檔期，故難做好交接。李建文強調，學校永遠以學生福祉優先，籲社會各界合作，欣賞教師及社工的默默耕耘，用正面態度代替不信任，「如果想真正幫年輕人，支持教師社工其實亦係間接支持學生。」

中華基督教青年會小學校長程志祥則稱，現行學校雙班主任制下，如有1人離職，仍有另1人熟悉該班學生，有助減輕教師離職潮對照顧學生的影響。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

相關文章

【學界移民潮】學期中突換英文教師　SEN學童感焦慮曾失眠及呼吸困難
今日 06:00
【學界移民潮】學期中突換英文教師　SEN學童感焦慮曾失眠及呼吸困難
【SEN】學校復課著重追進度　專家：SEN學生為爭取認同要求補習反添壓
今日 06:00
【SEN】學校復課著重追進度　專家：SEN學生為爭取認同要求補習反添壓
【疫苗通行證】兒童打針要求收緊　家長憂副作用不想子女「追針打」
今日 06:00
【疫苗通行證】兒童打針要求收緊　家長憂副作用不想子女「追針打」
【開學】至少14校開學前夕請人　聖安當女書院急聘中文教師要求翌日開學日即上班
17:14 2022/08/31
【開學】至少14校開學前夕請人　聖安當女書院急聘中文教師要求翌日開學日即上班
【開學】開學日缺書又缺人　有小學教師開學前一日悔約被批無誠信
18:08 2022/09/01
【開學】開學日缺書又缺人　有小學教師開學前一日悔約被批無誠信
【開學】精工書局指正接觸學校商討補書方案　料需時4至6星期處理大部分積壓訂單
18:50 2022/09/04
【開學】精工書局指正接觸學校商討補書方案　料需時4至6星期處理大部分積壓訂單

你可能感興趣

【學界移民潮】學期中突換英文教師　SEN學童感焦慮曾失眠及呼吸困難
今日 06:00
【學界移民潮】學期中突換英文教師　SEN學童感焦慮曾失眠及呼吸困難
【SEN】學校復課著重追進度　專家：SEN學生為爭取認同要求補習反添壓
今日 06:00
【SEN】學校復課著重追進度　專家：SEN學生為爭取認同要求補習反添壓
【疫苗通行證】兒童打針要求收緊　家長憂副作用不想子女「追針打」
今日 06:00
【疫苗通行證】兒童打針要求收緊　家長憂副作用不想子女「追針打」
移民 社工 職位招聘 中小學教育 特殊教育 中華基督教青年會小學 輔導 中學 小學 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
16:58 2022/10/09
【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
【隱形殺手】48歲男子突腦梗塞亡　醫生：炒菜常加1物比煙酒更傷血管
12:21 2022/10/08
【隱形殺手】48歲男子突腦梗塞亡　醫生：炒菜常加1物比煙酒更傷血管
【落成有期】將軍澳－藍田隧道路牌現身油塘迴旋處　政府交代最新通車時間表
09:00 2022/10/08
【落成有期】將軍澳－藍田隧道路牌現身油塘迴旋處　政府交代最新通車時間表