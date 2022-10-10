【SEN】學校復課著重追進度　專家：SEN學生為爭取認同要求補習反添壓

▲ 教大特殊教育與輔導學系客座助理教授潘紀恩指，疫情下反覆停課復課，也會加重SEN學生壓力。（馮琪雅攝）

新冠疫情持續近3年，其間全港學校多次停課、復課，年初第5波疫情期間更曾提早「放暑假」（特別假期），有特殊教育需要（SEN）小學生復課後即出現焦慮徵狀。有學者分析，不少學校着眼於在面授課堂「追進度」，SEN學童易生情緒問題，而問題癥結在於情緒支援不足。

反覆停課復課 添學童壓力

教育大學特殊教育與輔導學系客座助理教授潘紀恩表示，本港學校常見3類SEN學生，涉及「專注力不足/過度活躍症」（ADHD）、讀寫障礙及自閉症，涉及學習困難的讀障生，正是最容易出現「學習失敗」的一種。

她指，陳太兒子個案表面上是未能適應新的英文教師，但學校反覆停課、復課亦會加重壓力，不少學校由網課轉回實體，隨即增加大量測驗追趕進度︰

最恐怖係transition（過渡期），當學生諗起要返學，仲要唔係原本嘅老師教，好易頂唔順，成個組合會令到佢好唔開心、好大壓力。

她續指，本港SEN學生常現焦慮徵狀，惟支援措施集中在學習方面，忽略情緒支援。她形容時下許多SEN學生並非「唔想讀書、補習」，相反是希望父母、教師再替他們溫習、找多個補習老師，因部分SEN生成績差的事實未被接納，故令學生產生錯誤期望，「希望成績唔好咁差、希望爸爸媽媽唔好唔開心」，但反而令壓力大增。

她舉例說，接觸過一名SEN女生學業壓力大到「鎅大髀流哂血」，「家長仲送個女去補習、個女自己都話想補」，惟該女生最終選擇輕生，潘紀恩說︰

香港教育制度下，班細路都好想爭取認同，放唔低嗰種認同，先會走去自殺。

她籲父母留意子女睡眠有否突然轉差、不想見朋友，升到高小仍突然尿床等，或是焦慮徵狀引致。

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記者：馮琪雅