【疫苗通行證】兒童打針要求收緊　家長憂副作用不想子女「追針打」

▲ 陳太（化名，左）慨歎疫苗通行證及學校打針政策，令一對子女頓失自由。（譚以諾攝）

政府正逐步放寬防疫措施，教育局暫未交代學校復常時間表；疫苗通行證涵蓋年齡上月底降至5歲，亦引起社會回響。家長陳太（化名）一對子女均患有讀寫障礙，11歲大兒子同患先天性心臟病，陳太憂兒子現疫苗副作用，暫時亦只打了首針，不希望為參加實體課後支援或課外活動而「追針打」，盼能保留子女打針選擇權。

已打首針 盼保留選擇權

陳太說，由於新冠疫苗研發時間短，擔心子女接種後會有副作用，惟兒子的班主任早前在課堂上詢問哪些同學已打針，「全班大部分人舉咗手，你無舉，你都會睇吓其他人，我個仔就會想打、唔想有壓力。」

陳太最終在5月安排子女打首針，但見政府不斷提高打針要求，她明言不希望「追針打」，慨歎「唔打針乜自由都無」。

她盼子女放學可留校參加功課輔導班，幸早前獲樂信好牧人計劃提供上門補習服務；陳太亦曾自費讓兒子參加坊間籃球班，但現在也在考慮為了參加學校旅行，讓兒子再打針。

研究特殊教育需要（SEN）學者潘紀恩說，得悉不少基層家長手停口停，子女若不能留校接受支援，便乏人照顧，倡打針政策提高彈性，了解不同學生需要。

她建議政府提供更清晰的接種指引，例如若學生本身有慢性病，應向哪個專科醫生求診等。

全港學校仍未全面回復全日面授課堂，暫以半日面授課為基礎，中小學放學後課外活動，以及中學全日面授課要求，分別於本月及下月收緊至3針。包括小學及幼稚園學童的3至11歲組別，暫只有四分一打齊3針。日前有議員提出難以推動小學生接種3針，認為不能無了期半日上堂。有中學及小學則善用周六上午，甚至自行延後放學時間，為未打齊針學生額外安排多元化活動。

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記者：馮琪雅