【強制檢測】43處納強檢 大圍名城、將軍澳新寶城、鰂魚涌太古城上榜【附名單】
社會 23:31 2022/10/09
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月3日至10月9日期間，曾身處43個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月10日或10月11日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 鰂魚涌太古城翠榕閣
- 筲箕灣東欣苑歡欣閣
- 薄扶林華富二邨華景樓
- 藍田藍田邨藍蔚樓
- 觀塘順利邨利明樓
- 觀塘翠屏南邨翠樂樓
- 牛頭角牛頭角下邨貴新樓
- 鑽石山富山邨富信樓
- 慈雲山慈正邨正和樓
- 九龍城德朗邨德珊樓
- 長沙灣元州邨元豐樓
- 將軍澳彩明苑彩榮閣
- 將軍澳新寶城 1 座
- 將軍澳富麗花園 1 座
- 大圍名城 1 期 5 座(北翼及南翼)
- 大圍名城 3 期 5 座(北翼及南翼)
- 沙田濱景花園 2 座
- 馬鞍山錦豐苑錦蘭閣
- 馬鞍山富寶花園 3 座
- 大埔廣福邨廣崇樓
- 大埔富善邨善翠樓
- 大埔太和邨安和樓
- 大埔大埔廣場宜興閣
- 大埔新興花園康民閣
- 葵涌葵芳邨葵健樓
- 青衣翠怡花園 8 座
- 屯門田景邨田樂樓
- 屯門悅湖山莊 3 座
- 天水圍天盛苑盛鼎閣
- 天水圍天瑞一邨瑞勝樓
- 天水圍天恩邨恩福樓
- 東涌逸東二邨勤逸樓
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 油塘油麗邨豐麗樓
- 九龍灣麗晶花園 1 座
- 九龍灣麗晶花園 2 座
- 將軍澳廣明苑廣瑞閣
- 將軍澳富寧花園 1 座
- 將軍澳富寧花園 2 座
- 荃灣排棉角村
- 深井浪翠園 5 座
- 深井浪翠園 6 座
- 深井海雲軒 1 座
- 深井海雲軒 2 座
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責任編輯 李志強