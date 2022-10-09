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【強制檢測】43處納強檢　大圍名城、將軍澳新寶城、鰂魚涌太古城上榜【附名單】

社會 23:31 2022/10/09

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43處納強檢，大圍名城、將軍澳新寶城、鰂魚涌太古城上榜。曾耀輝攝

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月3日至10月9日期間，曾身處43個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月10日或10月11日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 鰂魚涌太古城翠榕閣
  • 筲箕灣東欣苑歡欣閣
  • 薄扶林華富二邨華景樓
  • 藍田藍田邨藍蔚樓
  • 觀塘順利邨利明樓
  • 觀塘翠屏南邨翠樂樓
  • 牛頭角牛頭角下邨貴新樓
  • 鑽石山富山邨富信樓
  • 慈雲山慈正邨正和樓
  • 九龍城德朗邨德珊樓
  • 長沙灣元州邨元豐樓
  • 將軍澳彩明苑彩榮閣
  • 將軍澳新寶城 1 座
  • 將軍澳富麗花園 1 座
  • 大圍名城 1 期 5 座(北翼及南翼)
  • 大圍名城 3 期 5 座(北翼及南翼)
  • 沙田濱景花園 2 座
  • 馬鞍山錦豐苑錦蘭閣
  • 馬鞍山富寶花園 3 座
  • 大埔廣福邨廣崇樓
  • 大埔富善邨善翠樓
  • 大埔太和邨安和樓
  • 大埔大埔廣場宜興閣
  • 大埔新興花園康民閣
  • 葵涌葵芳邨葵健樓
  • 青衣翠怡花園 8 座
  • 屯門田景邨田樂樓
  • 屯門悅湖山莊 3 座
  • 天水圍天盛苑盛鼎閣
  • 天水圍天瑞一邨瑞勝樓
  • 天水圍天恩邨恩福樓
  • 東涌逸東二邨勤逸樓

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 油塘油麗邨豐麗樓
  • 九龍灣麗晶花園 1 座
  • 九龍灣麗晶花園 2 座
  • 將軍澳廣明苑廣瑞閣
  • 將軍澳富寧花園 1 座
  • 將軍澳富寧花園 2 座
  • 荃灣排棉角村
  • 深井浪翠園 5 座
  • 深井浪翠園 6 座
  • 深井海雲軒 1 座
  • 深井海雲軒 2 座

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責任編輯　李志強

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