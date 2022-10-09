【強制檢測】43處納強檢　大圍名城、將軍澳新寶城、鰂魚涌太古城上榜【附名單】

▲ 43處納強檢，大圍名城、將軍澳新寶城、鰂魚涌太古城上榜。曾耀輝攝

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月3日至10月9日期間，曾身處43個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月10日或10月11日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

鰂魚涌太古城翠榕閣

筲箕灣東欣苑歡欣閣

薄扶林華富二邨華景樓

藍田藍田邨藍蔚樓

觀塘順利邨利明樓

觀塘翠屏南邨翠樂樓

牛頭角牛頭角下邨貴新樓

鑽石山富山邨富信樓

慈雲山慈正邨正和樓

九龍城德朗邨德珊樓

長沙灣元州邨元豐樓

將軍澳彩明苑彩榮閣

將軍澳新寶城 1 座

將軍澳富麗花園 1 座

大圍名城 1 期 5 座(北翼及南翼)

大圍名城 3 期 5 座(北翼及南翼)

沙田濱景花園 2 座

馬鞍山錦豐苑錦蘭閣

馬鞍山富寶花園 3 座

大埔廣福邨廣崇樓

大埔富善邨善翠樓

大埔太和邨安和樓

大埔大埔廣場宜興閣

大埔新興花園康民閣

葵涌葵芳邨葵健樓

青衣翠怡花園 8 座

屯門田景邨田樂樓

屯門悅湖山莊 3 座

天水圍天盛苑盛鼎閣

天水圍天瑞一邨瑞勝樓

天水圍天恩邨恩福樓

東涌逸東二邨勤逸樓

污水樣本檢測呈陽性的地點：

油塘油麗邨豐麗樓

九龍灣麗晶花園 1 座

九龍灣麗晶花園 2 座

將軍澳廣明苑廣瑞閣

將軍澳富寧花園 1 座

將軍澳富寧花園 2 座

荃灣排棉角村

深井浪翠園 5 座

深井浪翠園 6 座

深井海雲軒 1 座

深井海雲軒 2 座

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責任編輯 李志強