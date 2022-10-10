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【陳奕迅演唱會】18場紅館騷售罄今日宣布加開4場　Eason公開發售門票維持五成位置

娛樂 10:01 2022/10/10

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陳奕迅演唱會宣布加場！陳奕迅（Eason）將於今年12月舉行橫跨聖誕及除夕的紅館演唱會《Fear and dreams》，門票於上星期開賣，一日內18場公開發售門票已經全數售罄。大會於今日宣布，將會於1月初加開四場演出，並於本周四開賣。

Eason相隔9年再次宣布於紅館舉行演唱會，不少歌迷引頸以待。主辦方務求讓更多歌迷可以買到門票，在10月6日公開發售時已拍近五成的門票放出，但18場演出的座位，於短短一日內全數售罄。

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約五成門票公售

由於發售門票當日引發一輪售票網大塞車的情況，雖然公開發售門票數量已經提高，但仍有不少樂迷投訴未能入手。

大會於今晨宣布，將會加開四場演出，包括1月2至3、6至7日，門票將於10月13日早上10點於城市售票網公開發售。

據知是次出售的門票跟早前的18場一樣，公開發售的位置近五成。

（網上圖片）

【陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會】
日期：2022年12月9-11日，13-14日，16-18日，20-22日，24-26日，28-31日，加開場次：2023年1月1-2日，6-7日
時間：8:15pm
地點：香港紅磡體育館
票價：$980 / $680 / $480

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撰文 : TOPick柴犬出動

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