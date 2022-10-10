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【無業大學生】兒子科大畢業搵工太揀擇　港媽憂長期失業無自信︰驚佢一蹶不振

育兒經 10:32 2022/10/10

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有港媽分享，兒子自科大畢業後至今仍未找到工作。

經過畢業季後，離開校園的大學畢業生都陸續搵工踏入社會。有港媽於網上討論區分享，兒子自「三大」畢業後搵工遇上問題，至今仍未有工作。愛子心切的她並非擔心兒子沒收入，只是怕他因長期失業而漸漸失去自信。

最新影片︰

想找大公司工作

該名港媽近日於「親子王國討論區」以「個仔搵唔到工，點開解佢」為題發帖文，表示兒子讀書叻，「一直都係頭幾名嗰啲嚟」，更於本港「三大」之一的香港科技大學畢業。可是港媽萬萬沒想到兒子一直找不到工作，她後來發現︰

原來佢好多工睇唔上眼，但大公司工又真係唔好彩搵唔到。

以往港媽為兒子搵工打氣，總會得到他的回應，但她最近發現有點轉變。兒子經常吃飯後就入房關門，好像想封閉自己，不願與人溝通，她因此「驚佢一蹶不振」，擔心他搵工未有結果，意志消沉，影響自信心。港媽問網民意見，到底「點開解佢好」。

網民︰你揀人時人揀你

不少網民家長都留言給予意見，有網民覺得現在大學生不如以前矜貴，「科大畢業都唔係咁巴閉」。當「周街都係大學生」的情況下，不單畢業生揀擇，顧主也有不少選擇，可以揀最適合的申請人，正正是你揀人時人揀你。有網民建議如果沒經濟壓力，港媽可鼓勵兒子試做一些非首選的工作，再騎牛搵馬。

點擊睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
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不過，也有人質疑帖文的真實性，有網民直指這是「膠post」，批評樓主浪費網民討論的時間及大家熱心給予的意見。

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責任編輯︰王明芳

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