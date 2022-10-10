【胃炎】女子食無定時常不食正餐　引發胃炎致呼吸困難不治

別以為沒吃一、兩餐對健康無傷大雅，一名女子常食無定時，有時甚至不進食，此壞習慣長期下來傷胃，最終引發胃炎致呼吸困難不治。

一名名為faridselamat的網民近日在其社交媒體撰文，分享其姐姐經常食無定時，且經常沒食正餐，引發胃炎而導致呼吸困難，最後喪命。

該名弟弟以姐姐的死勸告大眾：

永遠不要跳過任何一餐。

事件引起網民熱議，大批網民留言稱，胃炎所造成的疾病非常嚴重，所以必須要定時吃飯，好好養胃，這樣才能遠離其他的疾病，「進食一定要規律，因為胃的問題很難被治療，只有靠藥物或是自律方式才能把胃養好。」

早前江蘇一名28歲男子，因工作忙碌幾乎每天都進食街外食物，一年中更逾200天食完宵夜才睡覺，他出現消化不良及胃痛不適，求醫後被醫生確診罹患末期胃癌。其主診醫生表示，胃癌近年呈現年輕化趨勢，主要是生活和飲食不規律所致。

本港腸胃肝臟科專科醫生姚志謙曾接受TOPick訪問時表示，常見胃病是胃炎、胃潰瘍，這些病產生的痛由黏膜破損引起，至於為何黏膜會破損，研究發現多數與幽門螺旋菌有關。姚醫生強調，不論是胃痛、胃氣脹、飯後胃部不適或是上腹不適，只要持續發生2周或以上便需接受徹底的檢查，找出病因，才能對症下藥。

至於可以做些甚麼幫患者減輕胃痛？姚醫生表示，要視乎是哪一類胃痛，基本上，少食多餐、有規律的生活作息、避免進食刺激性食物，都有助減輕胃酸過多及功能性胃病所造成的胃部不適感覺。

資料顯示，胃痛常與壓力、情緒不佳，飲食不規律密切相關，除了適當疏解壓力，建議因工作關係無法定時食用正餐時，暫時食用蘇打餅乾、牛奶、麵包等，以保護胃粘膜，避免飢餓時胃黏膜受到胃酸刺激而導致發炎或潰瘍。

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責任編輯：羅嘉欣