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【李啟言傷勢】阿Mo明舉行一連9日生日應援活動　張敬軒MIRROR為李啟言打氣【內附詳情】

娛樂 10:50 2022/10/10

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舞蹈員為阿Mo舉行一連9日生日應援活動。

男團MIRROR於7月28日舉行的第4場紅館演唱會時發生嚴重意外，當中舞蹈員阿Mo（李啟言）被舞台上方墜下的巨型屏幕壓傷，目前仍在伊利沙伯醫院留醫。

前日（10月8日）家庭發展基金總幹事羅乃萱轉發了阿Mo父親李盛林牧師的第11封代禱信，內容提及經過兩個多月的治療，阿Mo終於可以脫離戴上10星期的頸箍，比原定提早了兩個星期摘除，現可自主望向窗外景色。

如果阿Mo能回復呼吸功能，自主咳嗽及吐出痰涎，下一步治療焦點就是移除氣喉造口。

【李啟言傷勢】阿Mo已摘除頸箍　視線可從天花板轉為遠望窗外景色

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舉行阿Mo生手日應援

本月12日是28歲生日的阿Mo，獲好友買下巴士站燈箱廣告作生日應援。此舉引來網民爭議，有部份人覺得此舉不合適，不過後來得知，此應援活動獲阿Mo家人認可。

阿Mo父母也有到巴士站生日應援燈箱拍照，李盛林牧師並在代禱信中表示覺得應援是正面的鼓勵：「感謝神，有一班舞者同事和粉絲對他表達心意帶給他一點點的溫暖 – 人間有情 – 集合各有心人的祝福和禱告。家人也覺得這是正面的鼓勵。」

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昨日（10月9日），一班曾與阿Mo合作演出的舞蹈員，發起一連9日的生日應援活動，呼籲大家明天（10月11日）起至19日到銅鑼灣STILLHOUSE為阿Mo一起禱告。而來賓將收到一張羽毛貼紙，「代表著一個祝福 一份力量」。

每位親臨到會場的來賓
都會收到一張羽毛貼紙

而您們屆時手執的每根羽毛
都代表著一個祝福 一份力量

一根羽毛的力量或許無足輕重
但倘若我們把它收集起來呢？

把這些微小的正能量匯聚於一處
羽毛們終究會拼湊成堅實的翅膀

讓我們一起持續為啟言禱告
讓好的能量助他再次展翅飛翔

#momentwemade

除多位MIRROR成員轉發相關活動帖文，向來十分關心後輩的張敬軒也有份為阿Mo打氣，他轉發並留言寫道：「一齊來希雲街給他打打氣，讓他知道他不是自己一個人。」

最新影片推介：河國榮專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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