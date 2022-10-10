【MIRROR復工】MIRROR新歌宣傳照被質疑抄BTS　網民：連衫嘅顏色都差唔多

▲ MIRROR新歌宣傳照惹抄襲之嫌！

MIRROR第4場紅館騷發生墮屏的嚴重事故，當中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。意外發生後，MIRROR所屬的公司MakerVille在8月宣布12子停工兩個月，直至昨晚（10月9日），MIRROR透過官方社交平台宣布於今日（10月10日）推出新團歌《We All Are》。

MIRROR新歌宣傳照釋出後，一眾鏡粉熱烈地留言表示期待，但同時亦有粉絲認為歌曲名稱與前作類近、有欠新意，更有一部份網民直指MIRROR新歌宣傳照抄襲防彈少年團（BTS），各有意見！

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惹抄襲之嫌

在MIRROR新歌宣傳照中，MIRROR全員在蔚藍天空的布景下，楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）佔據中間位置。

12子全都收起笑容，分別站或坐在一個有樓梯的高台上，打扮及背景以啡、白、灰為主，秋冬感覺濃。

有網民發現MIRROR的宣傳照與BTS在2020年的一個電動車代言的廣告照相似，7位BTS成員BTS成員中，有3人是站或坐在白色椅上，其他的人則腳踏沙地，背景則是粉紅幻彩色的天空。

又有網民貼出BTS的《Anpanman》演出截圖在對照，認定MIRROR新歌宣傳照是向BTS「致敬」，BTS是在一個白色建築內起舞，背景則是淺藍色天空的畫面。

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各有看法

網民對於MIRROR宣傳照捲入抄襲疑雲，同時各有不同的看法。

有網民指出，類似設計也很常見，不可說得上是抄襲：「其實依個建築風格都流行咗好多年」、「連衫嘅顏色都差唔多…」、「唔係企就坐啦唔通瞓係度咩？」、「企咪一齊，粉色底，加個天空就叫似？」、「中肯啲嚟講個概念係幾似」、「咪又係幾個男人著住啲earthtone衫企喺啲柱呀牆呀藍天呀前面咁囉」。

歌曲MV同日上架

而MIRROR新歌會在今天中午12時在903首播、下午1時於各大音樂平台上架，新歌MV將在今日的12時半在MIRROR的YouTube頻道推出。

據悉《We All Are》是首勵志的慢歌，曲風類似《One and All》，描寫MIRROR如何在追夢時遇挫敗，而同時幸有一班支持者陪伴走過艱難，有憑歌寄意的意思。

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