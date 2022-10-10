【網絡熱話】前空少爆國泰疑似請臨記「造馬」　國泰：毫無根據完全失實

▲ 「陳同學」（望向鏡頭者）被爆疑為臨記。（資料圖片）

國泰航空上周五起一連兩日舉行機艙服務員招聘日，國泰稱9,100元底薪加上其他津貼，月薪能達1.7萬元。不過，活動的重點落在一名面試者上，自稱為陳同學的面試者接受傳媒訪問時稱，「有價錢已經算好，價錢呢樣嘢我一啲都唔睇得重。」，對答之間充滿對航空業的熱誠。惟有前空少大爆國泰疑似請臨記出席招聘會，更有網民指陳同學非首次上鏡受訪。國泰回覆事件指，內容毫無根據及完全失實。

招聘日當日，陳同學接受傳媒訪問時報稱，今年20歲，現正就讀香港國際航空學院的航空管理高級文憑，又稱不認同國泰「出手低」，「有價錢已經算好，價錢呢樣嘢我一啲都唔睇得重，做得開心就夠。」更指對業前景有信心，樂意聽從公司安排負責飛往大灣區的航班。

不過，曾於國泰任職空少的安德魯在Facebook專頁「安德魯，飛邊？」發文，稱有公關朋友向他提供了一張「com card」，他解釋「咩係com card?等我話俾大家知，係一啲model或者係演員會send俾啲PR公司or客去介紹自己既卡。」，直指幾日前國泰招聘會上受訪、自稱現時就讀香港國際航空學院航空管理高級文憑的20歲陳同學其實是一位臨記。

陳同學你今次得到你既演出機會啦！好過你做過咁多viutv既劇啦!

安德魯表示，當年自己亦是「賣夢」加入國泰成為空少，惟當時薪金不是9,000元，更批評「點解年輕我就要接受9000HKD買夢？係9000HKD播大佬，你有屋企人養你就9000hkd乜都得，自己自食其力搬出嚟既人，9000hkd點生活？」

安德魯更斥國泰無合約精神，指國泰改舊員工的合約，減舊員工的人工，亦指他當年的薪金並不是國泰聲稱的「1.7萬元」，而是每個月最少有1.6萬元以上。

仲有點解要班一早入左黎既員工陪班年輕人一齊買夢？人地入左黎20幾30年，減人工一齊買夢？

你依家入間公司，你接受9000hkd人工，你apply，我佩服，不過唔係要班一早入黎既員工，無啦啦改你張約，叫你減人工，呢啲係叫無合約精神，

國泰回覆指，得悉於社交媒體上的相關帖文，並指其內容毫無根據及完全失實。國泰重申上周五僅安排了兩位國泰航空總經理發言，並沒有安排任何申請者接受媒體訪問。

翻查資料，「陳同學」早在2020年已有上鏡紀錄，當年喜劇影星周星馳遭前女友于文鳳追收逾7000萬元投資分紅案續審時，「陳同學」當時自稱「Bosco」以粉絲身份在高院旁聽，並向周星馳索取簽名，其後接受傳媒訪問。

▲ 「陳同學」被揭非第一次受訪。（資料圖片）

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記者：李榮忠