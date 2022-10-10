【夫婦之道】結婚12周年不用隆重慶典 方健儀：每天都是結婚周年紀念

▲ 方健儀分享自己結婚周年的相片。

翻看紀錄，我未試過在結婚周年正日出專欄。趁着這個千載難逢的時刻，寫一篇永誌難忘的一周年活動紀念一下。

我倆在2010年10月10日結婚。翌年結婚一周年，很多夫妻，特別是女方十分重視，因為慶祝大家無穿無爛過了365天。但當大日子到臨前，我竟自告奮勇擔任駐北京記者，因為打算臨離職前嘗試不同崗位才算無憾。「京期」初段很愉快，尚算平靜，更興奮的是丈夫在周年前夕申請到大假，飛往北京探望我。原打算抽空慶祝一番，但意想不到的事情發生了。

最新影片推介：

就在丈夫到埗前一天，一個香港旅行團在北京長城遇上車禍，3人死亡。閒着多時的駐外記者群起出動，高速駛至現場直播，工作至深宵，忙得不可開交。丈夫翌日到埗，他甫出機場便被我徵召入伍，塞他一支咪高峰及掌之寶，兵分三路，我等家屬，攝影師到殮房，他到醫院，大家執生。忘記了那幾天我倆有否交談過，只記得到一周年正日，我們終於在法醫驗屍中心外相遇，拍下唯一一張合照，苦笑這就是我們的一周年，還幸我倆都是百無禁忌的人。翌日他年假結束，一京一港各有各忙。

或許10月10日諧音是「十全十美」，很多人認為好意頭，往後的結婚周年紀念，我因為結婚司儀或主持工作而不能與丈夫一起過。幸得隨和的他諒解，並謂︰「只要能在一起，每天都是結婚周年紀念。」

今年我們在一起12年了，幸運地大家可以放假一天。即使如此，我倆已習慣不用互送厚禮，不用隆重慶典，只要大家健康、平安、快樂，就是最好的禮物。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

全文刊於《晴報》，原題為回到結婚一周年時…