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【胃氣脹】只吃少許食物肚腩「立竿見影」 或是胃氣引起的胃脹【附茶療】

健康 12:51 2022/10/10

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胃脹主要與脾、胃、肝有關。

有些人個子小但很能吃，大快朵頤後面不改容，纖腰依舊。但有些人只吃一點東西後肚腩便「立竿見影」，這很大機會是胃氣引起的胃脹。

胃脹主要與脾、胃、肝有關。胃需要15至20分鐘才能把飽的感覺傳送到大腦神經，進食時宜細嚼慢嚥，避免暴飲暴食。除了飲食外，心情也會影響脾胃消化，保持心情愉悅，紓緩壓力也可減輕胃脹不適。

最新影片推介：

有胃脹問題，可準備蒲公英8克、香附子3克、陳皮一角，將材料洗淨後放入保溫杯加熱水焗10分鐘即可飲用。

此茶可清熱和中，紓緩胃脹飽滯感。進食後可稍微按摩腹部，有助排解胃氣。

蒲公英味苦、甘，性寒，歸肝、胃經，能清熱解毒、消腫散結。

香附子味辛、微苦，性平，歸肝、脾經，能理氣解郁、止痛調經、紓緩氣鬱不舒。陳皮味辛，性溫，歸肺、脾經，能理氣健脾、燥濕化痰。

如果因心情鬱結引起的胃部不適，可用佛手花3克、玫瑰5朵、陳皮一角焗茶飲用。此茶有助疏肝理氣，溫中和胃。

佛手花味苦，性溫，歸肝、胃經，能理氣和中、疏肝解鬱、燥濕化痰、和胃快隔。

玫瑰花味甘，性溫，歸肝、脾經，能補血養氣、行氣解鬱。

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全文刊於《晴報》，原題為飯後胃氣脹

撰文 : Charity 養生花茶達人

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