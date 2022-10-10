【變異病毒】孔繁毅稱變異株BA.2.75嚴重性與BA.5相若　港府值得引入雙價疫苗

▲ 孔繁毅稱變異株BA.2.75嚴重性與BA.5相若，港府值得引入雙價疫苗。（資料圖片）

Omicorm變種病毒新亞型BA.4或BA.5個案已佔本地個案逾9成，惟現時本港提供兩款疫苗為針對原始病毒株研發。港府證實已收到復必泰正針對BA.4/5研發雙價新冠疫苗加強針的認可申請（詳情即看【下一頁】）。

政府專家顧問、疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅今日（10日）在一個電台節目表示，尚未收到相關文件，信衞生署處理完相關資料後，很快會交專家委員會及科學委員會審視。他認為雙價疫苗值得引入，雖然針對的病毒株未必吻合，但初步數據顯示雙價疫苗對變種病毒有好效果，產生的保護力比第一代針對原始病毒的疫苗效果更好。

因為本身它（雙價疫苗）都是用Omicron變異病毒株，與現在流行的變異病相近，比起原始病毒一定較相近，越近中和抗體產生，以致其他保護力都會比原始病毒第一代疫苗好。

至於對新的變異病毒株BA.2.75，孔繁毅指，BA.2.75傳染性高，有機會取代BA.4或5成為主流病毒，而且他引述有很多證據顯示BA.2.75的「免疫逃逸」，整體上比BA.5強。不過，他表示市民不用太過擔心，因為BA.2.75的嚴重性與BA.5相若，主要是輕症及無病徵，又認為目前本港混合免疫力強，有關T細胞保護力也有足夠保護。

我們本身的混合免疫，在香港或者全世界都是很強的了。就算你打了兩針或者三針，第一代的疫苗，它的T細胞的保護力，其實是足夠保護到現在新出來的變種病毒株。

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責任編輯：李榮忠