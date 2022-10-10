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【欠薪風波】G.E.M錄影內地綜藝被拖糧6年入禀追討　4集酬勞1630萬人民幣惹網民關注

娛樂 12:25 2022/10/10

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歌手鄧紫棋（G.E.M.）近日又因工作問題鬧上法庭。G.E.M.於2016年錄製內地節目《蓋世英雄》，當中過千萬人民幣酬金至今仍未收到，她的前經理人公司蜂鳥音樂近日作出提告。此事令G.E.M.再登內地「熱搜榜」，網民重點則放重於G.E.M.錄影四集綜藝節目，酬勞竟能高達1,630萬人民幣（約1,798萬港元）。

近日，G.E.M.的前經理人公司蜂鳥音樂向上海燦星文化傳媒股份有限公司提告，當中的文件指出，於2016年4月G.E.M.獲燦星請參與錄製內地綜藝節目《蓋世英雄》。

（影片截圖）

事前雙方就合作進行多次協商，但後來燦星以節目錄製檔期緊張為由，要求G.E.M.提前錄製節目，而G.E.M.則因檔期問題參與了一集的真人騷及三集的節目錄影。

【飛虎之壯志英雄】G.E.M.相隔3年再推廣東歌　鄧紫棋包辦雙語歌詞

但錄製節目後，蜂鳥音樂一直都有收到燦星應該支付的酬勞，於是在2018年與G.E.M.就此事告上法院，當時被北京朝陽法院駁回。而蜂鳥堅持提告，指雙方的合同已經成立，燦星應向其支付1,630萬人民幣的費用。

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案件現轉交到上海長寧區法院審理，法院則認為本案原告為香港公司、涉案人是香港居民，加上訴訟金額超過1000萬，所以決定將最終裁定轉交由上海市第一中級人民法院處理。

再登熱搜

阿G.E.M.再因今次的官司訴訟再登內地熱搜榜，而網民的著眼點，全都在藝人錄影節目的酬勞上，有網民直言：「嘩，四集就能夠一千多萬」、「1600萬…看來眾不必為幕前的人操心過得好不好」、「明星真的太高收入了」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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