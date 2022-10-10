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【搶人才】迪士尼周四、五舉行招聘會　5大職位設6,000元迎新獎金

社會 11:07 2022/10/10

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迪士尼周四、五舉行招聘會，5大職位設6,000元迎新獎金。（迪士尼樂園提供）

香港迪士尼樂園為配合業務發展，將於本周四及五舉行招聘會，提供600個全職、冬季全職合約（11月中至12月底） 、及平日長期兼職職位，當中包括樂園營運、商品銷售、餐飲服務等職位空缺，現場設有即場面試，求職者攜帶個人履歷前來應徵。

樂園早前公布《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界將於2023 年下半年矚目登場，而全新的華特•迪士尼與米奇老鼠銅像亦將會亮相，慶祝明年華特迪士尼公司100周年。與此同時，隨著本港開始逐步放寬入境檢疫措施，香港迪士尼將要接待更多旅客，因此對旅遊及服務業人才的需求更為殷切，需要招攬更多人才加入團隊。

香港迪士尼在今個星期四及五（10月13及14日），於荔枝角D2 Place舉行招聘盛會，提供600個全職、冬季全職合約（11月中至12月底） 、及平日長期兼職職位，當中包括樂園營運、商品銷售、餐飲服務、酒店管理、娛樂事務、保安服務、技術員等職位空缺，現場設有即場面試，求職者須攜帶個人履歷前來應徵。

所有全職職位都可以享受每星期兩日休假，更有不同演藝人員福利，包括交通津貼、乘車優惠及合共6星期的育兒假和親子假。部分職位設有6,000元迎新獎金，包括酒店餐飲服務、廚房、舞台技術、設施服務、保安款待團隊。

香港迪士尼招聘會詳情

  • 日期：2022年10月13及14日 （星期四及五）
  • 時間：上午11時至下午7時
  • 地點：D2 Place 1期 - 荔枝角長義街9號 （港鐵荔枝角站D2出口）
  • 招聘職位：600個全職、短期合約及平日兼職職位
  • 空缺包括：樂園營運、商品銷售、餐飲服務、酒店管理、娛樂事務、保安服務、技術支援
  • 申請人請攜同身份證、銀行戶口號碼、英文住址證明、工作及學歷證明 （正本及副本）及 出席面試
  • 可先致電/WhatsApp招聘熱線9339 3882預約面試時間

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責任編輯：陳麗娜

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