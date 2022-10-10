【世界桌球大師賽】世界第一奧蘇利雲戰勝「桌球抑鬱」　曾自白：無論輸贏我都感到孤獨

▲ 奧蘇利雲曾受抑鬱情緒困擾。

香港桌球大師賽決賽昨日（9日）圓滿結束，由世界排名第一的「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）對賽本港「神奇小子」傅家俊，最終由奧蘇利雲以局數6比4勝出封王。現年46歲的奧蘇利雲自少開始接觸桌球，在漫長的職業生涯中曾不只一次自白，受到抑鬱症影響，而令情緒起伏不定，影響表現，甚至需要接受藥物治療。最終奧蘇利雲亦成功找到快樂之道，為情緒尋獲出口。

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奧蘇利雲昨日與傅家俊在紅館出戰香港桌球大師賽，8,000名觀眾入場見證，創下桌球比賽最多現場觀眾的世界紀錄。賽後傅家俊賽表示，能與8,000名觀眾共創歷史，即使屈居亞軍亦感到開心，並盛讚奧蘇利雲實力強勁，是世界最一流的運動員，能取下4局已是殊不容易：「我以為會6比0完場」。

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作為世界排名第一的奧蘇利雲，過往曾不只一次在訪問中提及，因運動員壓力而被抑鬱情緒影響。他曾向BBC記者Mark Allen剖白：

作為一名運動員，你會經歷很多情緒，很多心理健康的名詞會被提出。而我稱之為「桌球抑鬱」（snooker depression）。

奧蘇利雲認為不同範疇的運動員，都會受到抑鬱情緒影響。而他認為「學習應對這些情緒，管理它，並嘗試享受樂趣」就是解決方法。

無論輸贏都感到孤獨

奧蘇利雲亦曾受訪，憶及他在英國桌球錦標賽4強賽中的退賽一事，他在處理紅球失誤後，就跟對手握手認輸離場。奧蘇利雲指自己當時正經歷低潮期，大腦不能集中在桌球上，事後他也有透過媒體發表道歉書，並直言：

這是比賽之外的問題，我無法處理。我真的不想暴露人前。無論輸或贏，我都感到孤獨。

而在2016年世錦賽期間，他的情緒更陷入崩潰邊緣，而要入院接受藥物治療。他曾表示工作量，因此常吃盡苦頭。對於外界及自我的高度期望，他直言「有時也處理不好」。

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尋找情緒出口

在經歷多年情緒起伏，奧蘇利雲分享他的快樂之道，直言「簡單就是快樂」。他直指自己花了20年去尋覓快樂，並發現最重要的不是金錢，而是心理健康，以及跟家人在一起，同時也認為沒有人能永遠保持第一。

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在桌球以外，奧蘇利雲也是一名跑手，會相約友人一起跑山。在來港參賽這段時間，他也有分享到西貢及港島跑步的情形。此外，他亦注重健康，已戒煙酒，保持身心健康。

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責任編輯：羅嘉欣