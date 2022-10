【Black Adam】食住電影《黑阿當》氣勢推運動系列　Project Rock限定配色訓練鞋款

▲ 電影《黑阿當》10月20日上映,The Rock質運動品牌UNDER ARMOUR合作推出聯乘系列。(連帽背心$399/圖片品牌提供)

近年Marvel的電影一套比一套的差,令不少人失望,看來大家是轉戰DC的時候了,今個月20日將會有一套DC的超級英雄電影上映,就是由「The Rock」Dwayne Johnson主演的《黑阿當》(Black Adam),而乘著電影即將上映,The Rock與大隻佬品牌UNDER ARMOUR合作推出Project Rock Black Adam系列。

作為全球最高身價的男星,The Rock並不是第一次與UNDER ARMOUR首次合作,這一次為著即將電影上映的電影宣傳,服裝設計上自然都以電影中黑阿當戰衣上所出現的黑色和黃色為主,再加上閃電圖案。

此外,於服裝中加入BLACK ADAM、ANTI HERO 、THE HIERARCHY OF POWER IN THE DC UNIVERSE HAS CHANGED等電影標語,代表出崇尚英雄的時代在《Black Adam》降臨後就已經結束。

而今次更為這電影推出Project Rock「Black Adam」限定配色訓練鞋款,由後踭延伸至中足鞋側的TPU穩定片,使用飾有Dwayne Johnson簽名細節的半透明黑色橡膠外殼,搭配內層黃色織帶,豐富視覺層次的同時也能完美強化後跟的包覆及穩定。

金黃色鞋底用潑墨設計,並蘊含品牌旗艦中底科技UA HOVR,幫助吸收每個腳部動作的衝擊力,讓雙腳靈活移動;而鞋大底搭載TriBase三角穩定結構,增加腳掌接觸地面面積,給予高度穩定性及抓地力,對深怕穿不上UNDER ARMOUR大隻佬運動服的男士們,這一對備有男女尺寸可供選擇的訓練鞋就絕對適合大家。

