【Black Adam】食住電影《黑阿當》氣勢推運動系列　Project Rock限定配色訓練鞋款

▲ 電影《黑阿當》10月20日上映，The Rock質運動品牌UNDER ARMOUR合作推出聯乘系列。（連帽背心$399/圖片品牌提供）

近年Marvel的電影一套比一套的差，令不少人失望，看來大家是轉戰DC的時候了，今個月20日將會有一套DC的超級英雄電影上映，就是由「The Rock」Dwayne Johnson主演的《黑阿當》（Black Adam），而乘著電影即將上映，The Rock與大隻佬品牌UNDER ARMOUR合作推出Project Rock Black Adam系列。

作為全球最高身價的男星，The Rock並不是第一次與UNDER ARMOUR首次合作，這一次為著即將電影上映的電影宣傳，服裝設計上自然都以電影中黑阿當戰衣上所出現的黑色和黃色為主，再加上閃電圖案。

此外，於服裝中加入BLACK ADAM、ANTI HERO 、THE HIERARCHY OF POWER IN THE DC UNIVERSE HAS CHANGED等電影標語，代表出崇尚英雄的時代在《Black Adam》降臨後就已經結束。

▲ 推出有男女裝尺碼的Project Rock 5「Black Adam」限定配色訓練鞋。（$1,299/圖片品牌提供）

而今次更為這電影推出Project Rock「Black Adam」限定配色訓練鞋款，由後踭延伸至中足鞋側的TPU穩定片，使用飾有Dwayne Johnson簽名細節的半透明黑色橡膠外殼，搭配內層黃色織帶，豐富視覺層次的同時也能完美強化後跟的包覆及穩定。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

金黃色鞋底用潑墨設計，並蘊含品牌旗艦中底科技UA HOVR，幫助吸收每個腳部動作的衝擊力，讓雙腳靈活移動；而鞋大底搭載TriBase三角穩定結構，增加腳掌接觸地面面積，給予高度穩定性及抓地力，對深怕穿不上UNDER ARMOUR大隻佬運動服的男士們，這一對備有男女尺寸可供選擇的訓練鞋就絕對適合大家。

產品查詢：2340 1960

記者：何偉雄