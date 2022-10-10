【稚子無辜】泰國東北幼兒園慘案造成38死　3歲女童倖存靠一招保命

▲ 泰國東北幼兒園慘案，兇手已經吞槍自盡。

泰國東北部農磨蘭普府一所幼兒園在本月6日發生慘案，造成至少38死，當中3包括24名兒童，年齡大部份介乎2至3歲4歲。兇手是前警察潘亞（Panya Kamrab），他持槍械進入幼稚園進行無差別攻擊，他行兇後逃離現場，返回家中先殺妻兒，然後吞槍自盡。

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事年造成多個幼兒死亡，一名年僅3歲的女童艾美 （化名），當時在睡午覺因為一個動作，逃過了兇手的攻擊，成為這宗慘案唯一毫無損傷的倖存者。

女童的媽媽事後受訪透露，女兒平時睡覺的時候，都會習慣將被子裹住全身，她認為這可能就是艾美奇蹟活下來的關鍵。母女倆在8日前往Wat Si Uthai寺廟，參加同學們的葬禮，艾美坐在媽媽的懷中，艾美媽坦言，事發過後不敢詢問女兒當天所發生的任何事，深怕勾起不好的回憶，因為艾美最要好的朋友，也不幸在這場慘案中去世。

▲ 事件造成至少38死。

根據外媒報導，艾美被發現時已經醒來，她59歲的爺爺表示，孫女當下完全不知道發生什麼事，以為朋友們都在睡覺，接著警方到案發現場，將她抱離，過程中用布遮住她的臉，避免她看到現場的慘況。

由於這宗慘案造成大量傷亡，泰國當局也派出心理學家，為倖存者及家屬進行輔導，專家表示，艾美狀況良好，似乎還不太清楚自己經歷了什麼事情，艾美媽也表示，「艾美仍然是個快樂的女孩」。

這宗慘案引起當局的重視，泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）向生還者和遇害者親屬致哀及慰問，罕見與人民公開互動。泰王到當地一家醫院探訪傷者及罹難者親屬，表示「我來到這裡支持你們，發生的事件令我極度哀傷。我和你們同樣感到遺憾與悲痛」，也承諾會給家屬最完善的協助。

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