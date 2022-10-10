【改善臭屁】屁反映身體消化系統健的康狀況 臭屁和多屁是身體發出警號

▲ 屁能反映身體消化系統的健康狀況。

放屁是正常生理反應，我們進食或說話時均會吸入氣體，消化和分解食物時腸道也會產生氣體，最後經肛門排出體外。正常人一天放屁約15次，過多、過少或過臭也可能是身體正在發出警號。

屁能反映身體消化系統的健康狀況，普遍情況下屁是沒有臭味的。但當進食過量、濃味或難消化的食物，容易令腸道產生不同氣體，混合後排除體外，引致臭屁。飲食清淡有助改善臭屁情況。腸胃虛弱、運行不好的人，容易因為消化不良而出現多屁的情況。

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改善臭屁和多屁問題，重點在於保養脾胃，確保消化和分解食物正常。建議可用麥芽10克、山楂5克、扁豆花5克，洗淨放保溫杯用熱水焗15分鐘即可飲用。此茶可以消食化滯、理氣健脾。

麥芽味甘，性平，歸脾、胃、肝經，主治食積不消、胃脹腹脹。

山楂味酸，性溫，歸脾、胃經，能健脾開胃、消滯化食，有活血散瘀、調節血脂的功效，對吃過多肉類、油膩食物引起的食滯多氣尤其有效。

扁豆花味甘，性平，歸脾、胃、大腸經，能行氣化濕、和中健脾、消腫祛瘀。

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全文刊於《晴報》，原文刊於改善放臭屁