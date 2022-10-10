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【飲食速報】一蘭9周年引入福崗Premium釜醬汁豚骨拉麵　只限10月供應+會員答問題免費加麵底

休閒消費 11:44 2022/10/10

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一蘭慶祝香港9周年，引入福崗釜醬汁豚骨拉麵。

一蘭慶祝香港店開業9周年，為顧客帶來驚喜，特別引入在福岡唯一兩間Premium Shop供應的釜醬汁豚骨拉麵。這款拉麵更是首次於日本以外的地區登場，由即日起至10月31日，僅在銅鑼灣店（本館）限量供應予香港顧客。同期更會配合多重推廣活動，回饋會員的支持。

10月於銅鑼灣店期間限定的釜醬汁豚骨拉麵有3大特色，包括釜醬汁、釜煮燒豚肉及四角重箱麵碗。一蘭的專屬醬汁師傅長年研究烹調出釜煮燒豚肉時留下的湯汁，製成釜醬汁，並加入湯底中，賦予天然豚骨湯深層次的香濃美味。

而巧製叉燒的職人選用有豐富油脂的五花肉來製作釜煮燒豚肉，肉質鮮嫩多汁，越咀嚼越能品嘗到其鮮甜滋味。福岡兩間一蘭Premium Shop特別以四角重箱拉麵碗盛載釜醬汁豚骨拉麵，這次銅鑼灣店亦會專程引入這款拉麵碗，保留原汁原味。

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除限量供應的釜醬汁豚骨拉麵外，新品還有釜煮燒豚肉（五花肉、$30）及一蘭精選配料組合（$70），組合內含釜煮燒豚肉（五花肉）、半熟鹽味蛋、紫菜、黑木耳。

由即日起至10月31日一蘭香港APP會員於銅鑼灣店（本館、別館）及尖沙咀店內，只需回答APP問卷之問題，並於來店時向店員出示成功提交之畫面及惠顧拉麵，即可獲贈加麵（半份），送完即止。食客亦可購買手信版的一蘭拉麵釜醬汁豚骨（兩入、$89），在家中亦能輕鬆自煮品嘗福岡尊貴之味。

記者︰黃依情

 

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