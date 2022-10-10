【香港小姐】李珊珊走出驚恐症隔空支持同路人　珊珊：陪伴是最好的療癒方法

剛度過45歲生日的港姐冠軍李珊珊，於2019年公開患上驚恐症，其後不時於社交平台分享她的患病經過以及心路歷程。她日前又以視像形式現身「2022年十大精神健康之星嘉許典禮」她提到陪伴是最好的療癒方法、找專業的精神科醫生和服藥都有助康復。

珊珊過往也特別感謝一眾好友，如：鄭秀文（Sammi）、林保怡、陳凱韻（甘比）、古天樂，她在電台節目中曾說：「係阿Mi將我喺深淵拉番出嚟，佢鼓勵我『唔使驚！就算行一步退兩步我哋都一齊行』」。

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獲好友陪伴

珊珊去年在商台雷霆881開咪主持節目《自在想》，她親自講述患上驚恐症的心路歷程，感恩在治病期間，得到好友Sammi的支持和鼓勵：「第一個要多謝嘅一定係鄭秀文，係阿Mi將我喺深淵拉番出嚟，佢鼓勵我『唔使驚！就算行一步退兩步我哋都一齊行』，我覺得佢係一位天使帶領我，好多謝佢！」

在1997年因合作TVB劇集《鑑證實錄》而成為好友的林保怡，在珊珊患病期間不時去探望她，又陪伴她到醫院覆診，見到有人偷拍更即時兇惡喝止，十分有義氣。

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狂瀉兩周難進食

在今年9月，珊珊於個人社交平台透露經歷兩星期狂瀉，她發文解釋：「過去十年，

我有每天更新帖子的習慣。內容上，離不開生活的紀錄，或身心放飛時的隨拍。其實早前學習，使用視頻及直播跟網友互動（即樹洞），運作了兩個月，因投入令身心耗盡不自覺，所以有小毛病要小休而已。」

李珊珊於2019年2月現身慈善活動，並指自己曾患病要入院治療，但珊珊當時卻沒交代病情，只感謝好友一直的扶持。

獲生日祝福

在10月9日踏入45歲的珊珊於社交平台上載一張夜景照，寫道：「感謝每一位的祝福。希望在看的每一位，同被祝福包圍，天天平安喜樂。#人人有愛」。

網民紛紛留言祝珊珊生日快樂、身體健康，也有網民貼心地提醒：「早晚天氣溫差大 ，著多件衫保暖」。

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