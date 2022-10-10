【打擊炒場】康文署再推4招防炒場　正開發新預訂系統將設抽籤功能

▲ 康文署再推出4項打擊炒場的新措施，將於11月1日生效。（資料圖片）

繼5月推出多項打擊「炒場」措施後，康文署今日（10日）宣布，再推出4項於11月1日生效的新措施，進一步打擊租用康體設施的懷疑「炒場」活動。康文署亦表示，正開發一套全新智能康體服務預訂資訊系統，將加入以抽籤方式分配康體設施的新功能。

為進一步打擊「炒場」活動，康文署指將延長租用人「不取場／不在場使用」的違規適用期，所有有效或新生效的「不取場／不在場使用」違規紀錄的適用期將由連續30天調整至連續60天，如租用人任何連續60天內錄得兩次違規「不取場／不在場使用」，會被暫停預訂收費康體設施資格90天。康文署亦將加重租用人「違規轉讓用場許可證」的懲處安排，將違規人士被暫停預訂收費康體設施資格的期限，由現時的180天增加至360天。

另外，「康體通」用戶遞交天然及人造草地足球場的抽籤申請時，必須填報另外4名用場人士的「康體通」用戶編號，抽籤申請如獲接納並完成繳款後，租用人在使用足球場前，須與申請時填報的其中三名用場人士一併出席並出示身分證明文件的正本和認可資格證明（如有需要）；租用人亦必須與其中3人一同簽場及使用設施。康文署又指，由11月1日起，已取消的設施段節的重新預訂時間，將由上午7時30分調整至上午7時正於網上開始，以在公平原則下與其他於上午7時正開始預訂的設施，同步讓市民以先到先得方式預訂。



康文署又指，正開發一套全新智能康體服務預訂資訊系統，取代現時「康體通」電腦預訂系統。新系統將在先到先得的分配機制上，加入以抽籤方式分配康體設施的新功能。署方將於11月1日至30日進行一項網上問卷調查，以了解市民對先以抽籤方式預訂及分配轄下康體設施機制的意見。在問卷調查期間，康文署職員會在康體設施邀請用場人士透過流動電話掃描二維碼完成網上問卷，市民亦可在有關時間到於康文署網頁完成問卷。

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責任編輯：黃悅晴