【缺德乘客】 後生仔巴士上小便　男乘客慘遭「淋尿」襪都濕

▲ 有港男搭巴士時，慘遭後座的年青人淋尿，一腳都係！

搭巴士前最好先去洗手間，一名港男近日搭巴士時，慘遭一名後生仔淋尿，一腳濕晒，港男怒轟對方「架巴士咁多位，點解要喺正我後面解決呀？」。

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前日(8日)，有男網友於facebook群組「將軍澳主場」發帖，帖文首句「致頭先喺796x屙尿嘅後生仔」，控訴該名年青人尿急，於巴士上的坐位「就地解放」，導致正正坐在他前面的男網友遭淋尿，

其實去公廁我都有機會俾隔離個呀叔整到，但我真係無諗過喺巴士上會俾你整濕對腳

樓主指，就算該年青人有難言之隱，寧願就地解決都唔願意落車搵廁所，有缺公德，

架巴士咁多位 點解要喺正我後面解決呀？希望你唔好有下一次，同埋記得搭796x之前去一去廁所。

貼文一出，即引起熱議，網民同情樓主的遭遇，「下？直接痾落地？咁癲？」、「點解樓主可以忍嘅？話俾街坊知係重要…但話俾車長知更重要！！」、「Sad 當童子尿趨吉避凶，會唔會好過d…」，有網民問樓主是否年青人落車後才發現呀？有無整濕隻襪？樓主回應該網民，「當時聽到水聲，然後隻腳feel到濕咗，有問佢做緊咩，我都嚇到唔識俾反應」而年青人當時就話：「無做咩呀！」但樓主就被「無做咩」的年青人弄濕隻襪，想起都嘔心！

除了巴士上小便外，不時都會發生令乘客反感的事，例如；乘客剪指甲、大聲講電話或聽歌，有網民稱，「昨天搭 81C，聽到有人剪指甲，指甲鉗 dark 得好大聲，剪左好耐，我心想10隻手指剪咁耐？唔通剪埋腳甲？」、「我今晚搭98C就遇着個坐前面隔3個座位嘅大媽，開住手機好大聲喺度睇大陸台嘅唱歌節目，架車好爆，焗聽，我隔離座位嘅男仕都望下邊個開到咁大聲，我大聲話迫成車人焗住聽大陸歌，跟著我就落咗樓下坐喇!」

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責任編輯︰王明芳