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【超市情報】惠康推60元加購3盒明治鮮奶　百佳售33元亞太外遊數據卡

社會 12:22 2022/10/10

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惠康推60元加購3盒明治鮮奶，百佳售33元亞太外遊數據卡。（惠康圖片）

惠康、百佳超市今日（10日）繼續推出各項至抵優惠供市民選購，部分屬限時優惠。

惠康

惠康繼續推出不同購物優惠，包括任選杯麵或碗麵2件照價再9折，以及以單一發票及折實價計算，買任何產品滿100元加60元即換3盒946毫升的明治頂級鮮牛奶。以上優惠即日起至13日推出，維持4日。

此優惠不適用於Market Place by Jasons手機應用程式或yuu to me 網購平台 。貨品圖片只供參考。貨品數量有限，售完即止。優惠受條款及細則約束。

    點擊圖片放大
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百佳

本地隔離政策放寬至「0+3」，吸引大批市民外遊。百佳推售3香港的SoSIM，除了一張只需33元、本地數據任用外，亦有不同外遊數據組合供選擇。

SoSIM只需33元，適用於中國內地、日本、韓國、泰國及新加坡等港人熱門旅遊地點；送3日亞太區外遊數據，包括亞太外遊數據通行證（1日）優惠券2張 及 易賞錢會員額外亞太外遊數據通行證（1日）優惠券1張，易賞錢會員額外享1日/亞太外遊數據通行證優惠券，

優惠券需於60日內完成兌換，成功兌換後需於180日內使用；須於SoSIM流動應用程式，以易賞錢賬戶連結至SoSIM賬戶方可兌換。每一易賞錢賬戶只可連結至一個 SoSIM賬戶。當每日用量達 500MB 後，其後數據速度將不低於128kbps。

限定優惠至10月31日，新客戶只需於百佳購買及啟用 SoSIM、或現有客戶增值200元或以上，即可享用以上優惠。新舊客戶優惠不能同時使用。圖片只供參考。貨品數量有限，售完即止。優惠受條款及細則約束。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：陳麗娜

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