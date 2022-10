【超市情報】惠康推60元加購3盒明治鮮奶　百佳售33元亞太外遊數據卡

▲ 惠康推60元加購3盒明治鮮奶,百佳售33元亞太外遊數據卡。(惠康圖片)

惠康、百佳超市今日(10日)繼續推出各項至抵優惠供市民選購,部分屬限時優惠。

惠康

惠康繼續推出不同購物優惠,包括任選杯麵或碗麵2件照價再9折,以及以單一發票及折實價計算,買任何產品滿100元加60元即換3盒946毫升的明治頂級鮮牛奶。以上優惠即日起至13日推出,維持4日。

此優惠不適用於Market Place by Jasons手機應用程式或yuu to me 網購平台 。貨品圖片只供參考。貨品數量有限,售完即止。優惠受條款及細則約束。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

百佳

本地隔離政策放寬至「0+3」,吸引大批市民外遊。百佳推售3香港的SoSIM,除了一張只需33元、本地數據任用外,亦有不同外遊數據組合供選擇。

SoSIM只需33元,適用於中國內地、日本、韓國、泰國及新加坡等港人熱門旅遊地點;送3日亞太區外遊數據,包括亞太外遊數據通行證(1日)優惠券2張 及 易賞錢會員額外亞太外遊數據通行證(1日)優惠券1張,易賞錢會員額外享1日/亞太外遊數據通行證優惠券,

優惠券需於60日內完成兌換,成功兌換後需於180日內使用;須於SoSIM流動應用程式,以易賞錢賬戶連結至SoSIM賬戶方可兌換。每一易賞錢賬戶只可連結至一個 SoSIM賬戶。當每日用量達 500MB 後,其後數據速度將不低於128kbps。

限定優惠至10月31日,新客戶只需於百佳購買及啟用 SoSIM、或現有客戶增值200元或以上,即可享用以上優惠。新舊客戶優惠不能同時使用。圖片只供參考。貨品數量有限,售完即止。優惠受條款及細則約束。詳情即看【下一頁】

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯:陳麗娜