【美麗戰場】冷血琪琪釀弒繼父後人間蒸發　阿寶貪慕虛榮加入娛圈漸魔化【內含劇透】

▲ 未來數集阿寶逐漸魔化反擊。

TVB台慶劇《美麗戰場》剛播出一星期，蔣家旻飾演的「心機女」琪琪犯眾憎程度爆燈，不斷耍手段向異父異母的家姐阿寶（陳瀅飾）欺壓。除了第一集的開端，過去整個星期一直講述往事，而本周開始講阿寶將參加選美成為香港小姐，阿寶逐漸魔化……

上周五（10月7日）講到惠芳（楊卓娜飾）與創發（吳家樂飾）將喝得爛醉如泥的鍾勝（杜燕歌飾）送回家，創發竟拉惠芳到浴室溫存，鍾勝撞破二人醜行，盛怒下向創發揮刀；琪琪回家直認早知一切，反勸鍾勝成全二人！

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小美與靜兒反目

而今晚（10月10日）播出的第6集，阿寶回家驚見父親鍾勝出事。及後，惠芳與琪琪嚷着要離開，阿寶質問二人，鍾勝之事可與她們及創發有關。另邊廂，阿寶得悉家明（張馳豪飾）放棄赴加拿大升學的機會，家明告知她原因，兩人開展情侶關係。

之後講到靜兒（劉佩玥飾）於2006年開始雜誌狗仔隊的工作，首天開工便弄傷腳，並到小美（陳曉華飾）父親的跌打館診治，從而知道裕進（丁子朗飾）的惡行。靜兒往勸小美三思，卻落得反目下場。鍾勝曾替惠芳任擔保人四處借貸投資，惠芳下落不明，債主們要阿寶代父還債……

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阿寶參選港姐

至於明晚（10月11日）播出的《美麗戰場》，阿寶獲小美及裕進私自報名參選校花，其後隨二人到雜誌社拍攝宣傳照，卻聽到裕進的惡行。阿寶逃跑時意外地登上了金牌經理人王一言（陳山聰飾）的褓姆車，一言再次游說阿寶當藝人，又再被拒。

當阿寶向靜兒訴苦，家明聽進耳裡，怪責阿寶變得貪慕虛榮，令阿寶不快。

由於阿寶被眾街坊債主追債，加上她拍廣告賺到第一桶金後，對金錢的價值觀有所改變。

未來數集劇情將講述阿寶參選香港小姐後一炮而紅，與同屆參選的琪琪鬥到你死我活……

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