【危險駕駛】電單車KOL「黑絲女神」逆向撞車亡　安全帽破洞被揭戴山寨貨

▲ 電單車「黑絲女神」逆向撞車亡，安全帽破洞被揭戴山寨貨。

馬路如虎口，道路使用者若不注意安全，隨時搭上性命。内地一名常穿著黑絲襪騎重機的抖音女網紅，日前因在山路騎車時逆向過彎，與迎面另一車手相撞，當場身亡，她事後被揭穿戴山寨安全帽，引起網民關注。

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23歲的抖音網紅「小魚愛吃魚」因常穿著黑絲襪及皮褲、皮裙等裝扮騎重機（重型機車／電單車）而成名，被封為「黑絲女神」，其抖音影片上擁有超過9萬個粉絲、22萬點讚。綜合内地媒體報道，事發於10月7日，「小魚愛吃魚」在江蘇省常州市一處山區騎車，卻因逆向過彎，與對面車道的另一同樣騎著重機的男騎士迎面衝撞。據目擊者指出，女方安全帽破碎，頭部嚴重受創，當場喪命。

穿戴山寨安全帽

根據曝光的現場畫面，相撞的機車粉碎，路面遺大片血跡。女騎「小魚愛吃魚」倒挂在車身上，死狀慘烈。其安全帽更破了一個大洞，可見其頭部嚴重受創，相信是致命原因。而男騎士則倒地昏迷，經送院無生命危險；據悉他並未違反交通規則。

有網民爆料，「小魚愛吃魚」在事發時騎乘的機車實則是借來的，另外配戴的安全帽，是別人送的「山寨安全帽」。有網民對此感概稱「可能她戴真頭盔就不會去世了」。

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非第一次違安全規例

此外，還有網民指出，「小魚愛吃魚」已不是第一次危險駕駛，她在騎車過彎時經常越線至對向車道，且護具也不齊全。惡劣的駕駛習慣已被粉絲數次提醒要注意安全，而「小魚愛吃魚」也曾親自回應網民，稱自己不是故意的，並承諾不會有下次：「第一次開沒把控住」、「下次不會（越線）了」、「會穿齊護具才上路」。可惜，她最終仍因此喪命。

事發後，許多網民認為「小魚愛吃魚」年僅23歲就離世，非常可惜；亦有人諷刺「願天堂沒有裝X，沒有機車」，批評網紅為博取眼球騎機車，卻無安全意識的行為。

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責任編輯：羅嘉欣