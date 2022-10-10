【育兒經】主流學校難容資優兒子升學受折騰　公關媽媽因材施教：大學非唯一選擇

▲ 媽媽Kathy表示，Jay就是融入不到現在普羅大眾的教育模式，於是便被標籤為病態，其實他喜歡澎澎聲自學，自己看英文書也無問題。

香港的教育是否出現了問題？竟然有家長說有學校取錄是很困難的。Kathy（林慧怡）的兒子麥智軒（Jay），今年12歲，聽她娓娓道來Jay由N班開始的上學經驗，真的困難重重，最終這位資優的小朋友，獲得加拿大的高中取錄，對Kathy來說，可以說是一天光晒！

Kathy說Jay從N班開始就出現問題，坐不定，經常走來走去，那時候還小，這間幼稚園不受歡迎，便留在家學習。但到了K1返學又出事，Kathy經常被急call，因為Jay容易亂發脾氣，騷擾其他同學，還試過將校長室的東西掃晒落地。

後來協康會與學校搞了一個先導計劃，讓Jay可以單對單接受訓練，在Kathy口中：「這樣上堂一點問題也沒有，好開心。」到了K3，Kathy嘗試將Jay送去國際學校，因為他一向英文不俗，但兩日後便被踢出校。「他上堂覺得悶，經常行來行去，被罰去坐Naughty Corner坐5分鐘、10分鐘、15分鐘，最後他奪門而出，自己走去操場。」

半年自學小學數學

那究竟Jay的毛病是甚麼？「每一個人的說法也不同，亞氏保加症？自閉症譜系？後期又說不是ADD（注意力缺失症）及ADHD（過度活躍症），但他有自閉症的執著及不理解別人的感受。」Kathy還刻意去修讀課程，了解更多資優兒童的特徵：「敏感、固執、完美主義、課堂好悶就會爆炸。其實，在外國教育裏，SEN也包括資優學生。」

後來，Jay和一班教會內的小朋友嘗試在家學習，令Jay K3的學習時光充滿樂趣。但這短暫的快樂，因為Homeschooling期後也採用傳統的學制形式，重覆做練習，令Jay又再度經常發脾氣，連老師也束手無策，於是Kathy從小一開始，讓Jay在家學習。

他的IQ test有132分，我買了一些數學課程給他，他可以在半年內自學讀晒成個小學的數學。

Jay的英文亦佳，因為看很多書，而Kathy也不吝嗇買書給他看，所以家中藏書有幾千本。

資優兒適合師徒制

我一直幫他找適合的教育模式，但Jay就是融入不到現在普羅大眾的教育模式，於是便被標籤為病態，其實他喜歡澎澎聲自學，自己看英文書也無問題。

▲ Kathy家裏有幾千本書，她從不吝嗇買書給Jay閱讀。（圖片：被訪者提供）

Kathy也試過Jay小二的時候，讓他重返主流學校，但原來是一個錯誤的決定。「我已揀了一間happy school，但他覺得上堂好悶，每天拖喼帶10本書回校看，但老師及同學投訴，只准他悶的時候看5分鐘，結果一沒收他的書他就發脾氣，被罰停學一周，他不知幾開心。」後來又有打老師、嚇同學等情況出現，壞事做盡，於是Kathy決定不再找學校。

不讓小朋友返學，結果我一個女人要面對教育署及校長等12個人的質詢，說可以告我。其實校長也擔心小朋友有情緒，讓他返學會有危險，問教育署官員是否要call定白車？他說是，我好嬲，寫了5頁紙，列出幾十個原因，為何不讓他重返主流學校。

因為Kathy強硬的態度，最後Jay終於可以留在家中學習，但教育署就每半年家訪作評估，看看Jay的進度。

其實主流學校主要教中間那一大群人，一頭（資優）一尾（SEN）就會被忽略，所以為這些小朋友，最緊要家長有經濟能力，可以用錢找最適合的教育。

Kathy覺得資優的小朋友，適合師徒制，如果他崇拜你，就很忠心，一定聽你的說話。「可惜學校年年轉班主任，每科老師也轉，又不知他的脾性，為小朋友好辛苦。」

知識從補習老師及網上世界汲取

因為在家學習，Kathy請過無數的補習老師，只要好就去試，最重要懂得如何教及願意花時間。「他英文好，不喜歡中文，我只需要他識聽識講，所以請了個普通話老師和他傾偈。」而網上世界有豐富的學習資源，Jay找到學習的樂趣。

「我嘗試了解他在網上看甚麼，幫他做了一個excel表，發覺他常看的教育頻道也有20個，還有益智的遊戲，但有些頻道就比較多粗口，我會叫他少看一點。」Kathy說Jay喜歡看一個前美國太空總署（NASA）的工程師Mark Rober（現已是YouTuber）講物理，Kathy說級數咁高，他又怎願意回頭聽一般教師的講解呢？

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終於有加拿大學校錄取兒子

在加拿大有一間高中學校名為Canaan Global Academy，創辦人是以侍奉的心態辦學，Kathy有3個朋友都不約而同叫她嘗試申請。她透過FB聯絡，才發現校長是香港人，而碰巧那時候他在香港，於是兩人便聯絡上。「Jay應該讀Grade 7 or 8，但校長不看年齡，只看Jay是否適合，後來我才知道他的英文試接近滿分，便收了他，還跳了兩級。」

「我正式收到錄取信時，正是我老公因為肝癌差不多離世的時候，好巧合，很blessing。」今天，兩母子已抵達加拿大展開新生活，對於Kathy來說，兒子是否入到大學並不重要。

大學生又如何？我工作上interview過太多。究竟我們要專才還是每一方面都平庸？我只希望他做個好人、做個好基督徒，擁有一技之長就夠了。

▲ Jay曾在Futura Academy上過堂（幫助融入加拿大的課程），圖中這位哥哥會陪Jay玩board games，又會討論政治、地理、經濟的話題，如大學級數的國家興衰和經濟滯脹，因此哥哥很希望新學校的老師會見到他這方面的長處。（圖片：被訪者提供）

蹺王公關：「我的作用是發掘每一個同事的強項。」

對於Kathy來說，教仔和管理公司同事的哲學是一樣的。

無一個完美的員工，每一個同事總有他的強項，你要信任他；弱項，就要避開，避重就輕，因為我們是一個teamwork，而我的作用是將每一個同事的強項發揮，專注強項，突出優點，不是主力看他的缺點。

她26歲創立公關公司，心願是40歲可以退休，而事實上做了公關26年，她真的可以40歲賺到第一桶金，可以讓她之後hea做去生仔。

人要學懂感恩，懂得感恩才懂得珍惜。我的同事做得咁好，是我的貴人。不是他們，我不會有咁多自由度，大家的關係就是這樣建立。

Kathy說她是Work From Home先河，一開始就沒有辦公室，減少支出，因此疫情對她的生意完全無影響，因為一向是用這模式運作，而她的客戶許多都是中小企，有網店及實體店，疫情對網購需求更大，盈利反而不跌反升。「我收客戶的費用，等如他請一個Senior的員工，因此他們就會覺得好抵，因為有成team人幫他們做嘢。」

她也是一個不開會的老闆，認為開會太慢，有問題即時解決。「因為social media令工作時間長了，如果給同事自由度，讓他可以陪下家人，不用返公司，這樣如果要晚上覆客戶的查詢、加班、搞event，就不會和你計較，因此我有些同事做了超過10年。」無office，就零辦公室政治。「公關是一個服務性行業，有job就找人做，是不會蝕錢的。」

她現有8個同事，她的角色是度蹺，客戶喜歡叫她「蹺王」。她慶幸疫情初段，果斷開了間Digital Marketing公司。「我看到個trend，便順勢去做，還因此而接了政府的job做。」

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她說99.9%的工作都是來自客戶的轉介，這無形中反映他們工作的質素。「好像疫情好多食肆都死晒，火鍋店更大鑊，於是我便想到找來唐貝詩推介生酮火鍋，如果怕肥其實也可以打邊爐，結果好多sharing，廣告也鋪天蓋地。」

Kathy有許多客戶都成為她的朋友，而且有些更超過20年，最經典是一個投資客戶，經常找她搞annual dinner，更連續3年頒發金牌給她。「我很珍惜這些客戶，試過一次找musician彈得不好，個客同我講，記住明年不要找他了，即是明年他還會繼續搵我，我們的關係就是這樣。」

記者：何小雲