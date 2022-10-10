【押後再訊】8警涉毆打露宿者誣陷藏毒　首被告換律師或須重定審期

▲ 左起：被告莫志成、被告尹栢詩、被告陳守業。（林宇翔攝）

8名警員涉於深水埗通州街公園進行反罪惡行動期間，襲擊露宿者及損壞其家當，有警員更涉遮蓋閉路電視鏡頭及誣陷露宿者「阿十」藏毒，「阿十」最終在囚室自殺身亡。涉案6男2女警員被控公職人員行為失當及妨礙司法公正等10罪，案件原定今（10日）於區域法院開審。庭上透露次被告正隔離檢疫沒有到庭，代表首被告的辯方大律師則申報曾處理本案事主阮文山另涉之案件，獲准退出本案。案件押後至11月24日提訊，料將重定審期。

涉案8名被告依次為郭展昇（30歲）、韓廷光（29歲）、梁飛鵬（29歲）、龐雋詩（29歲）、林華嘉（44歲）、莫志成（25歲）、尹栢詩（25歲）及陳守業（27歲），中文控罪書顯示8人報稱職業為「其他職業」，英文版則顯示各被告的警員編號。

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本案為區域法院案件，案件今移師至西九龍裁判法院處理，代表首被告郭展昇的大律師鍾偉強甫開庭指，於上周五（7日）收到控方文件，得悉控方證人阮文山涉另案而正在還押，鍾表示早前擔任暫委法官時曾處理其案件，憂慮曾接觸本案以外的資料會影響審訊或引起證人尷尬，遂申請退出聆訊，郭將由法援署委派其他大律師代表。

控方亦同意鍾不宜處理本案，其他辯方大律師亦沒有反對，法官張潔宜遂批准鍾退出本案，並將案件押後至11月24日提訊，料將重定審期。

8名被告共面對10項控罪，郭、梁及陳被控1項對他人身體加以嚴重傷害罪，控罪指3人於2020年2月4日於深水埗通州街公園涼亭，非法及惡意對阮文山的身體加以嚴重傷害。韓被控公職人員行為失當罪，被指知悉上述事件，未有採取任何步驟阻止3人干犯上述刑事罪行、拘捕3人或舉報上述罪行以作調查。

梁、龐，林、陳被控作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，控罪指被告分別企圖遮蓋通州街公園涼亭及湖邊的閉路電視攝錄鏡頭，以防止它拍下警方在現場進行調查時所發生的事情。

郭另被控2項刑事損壞罪，控罪指他於2020年2月24日，分別於通州街公園涼亭及湖邊，無合法辯解而損壞屬於阮文山的1個黑色膠箱，及屬於不知名人士的1包米、9罐罐頭、2個膠箱及1個膠櫃連抽屜。韓亦因上述事件被控1項公職人員行為失當罪，被指未有採取任何步驟阻止郭干犯上述刑事罪行、拘捕郭或舉報上述罪行以作調查。

林、莫及尹另被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，控罪指3人涉於2020年2月4日至5月21日期間，分別於其記事冊或證人口供中作虛假指稱，以管有危險藥物罪誣陷LE Van Muoi（阿十）。

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記者：陳曉欣