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【防疫措施】海外爆新變種病毒　中大郭健安倡長者三針接種率達九成放寬院舍

社會 12:11 2022/10/10

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(資料圖片)

香港中文大學醫學院公共衞生及基層醫療學院就安老院舍對不同變異病毒株的易受感染程度進行最新研究，預計本短期內因感染BA.4/5及其分支而入院的70歲或以上長者人數會上升，呼籲在確定院舍達到穩定的免疫屏障前，應維持院舍一貫的防疫措施。教授郭健安今日（10日）表示，長者三針接種率達九成才放寬。

郭健安接受電台訪問時指，雖然本港的主流病毒株仍然是BA.5，不過海外已出現BA.2.75等新的病毒株，相信新病毒株會隨著入境限制放寬而流入本港，對接種比率仍然較低的長者仍然具有風險。他又稱，團隊早前進行研究，抽取院舍院友及職員的血液樣本，發現院友及職員對BA.4或B.A.5的血清保護率，分別是50%及85%，即仍分別有50%及15%的感染風險。
 

打三針的比率去到九成左右，或開始打第四針後開放條件較適合。觀察打疫苗表現好的國家，她們的長者的入院比率會否繼續上升，若是如此，我就傾向保守些

 

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責任編輯：余思嵐

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