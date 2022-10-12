【校長專訪】初入行曾遭家長惡言責罵　陳詩韻校長：體諒為人父母多擔憂

▲ 以投身教育為職志的陳校長指出，小時候的經歷影響一個人很深遠，但通過教育的方法，可以幫助小朋友減少負面的影響。

能夠遇到擁有專業知識和經驗，同時能將心比己的老師，不只是小朋友的幸運，更是家長的幸運。仁濟醫院明德幼稚園的陳詩韻校長，既是學校學生的師長，亦是家中子女的母親，她坦言自己成為媽媽後，更能體會家長的焦慮和情緒，也更享受擔當孩子成長中的陪伴者。

小朋友鬧情緒是不少家長尤為頭痛的事，坊間因而有不少教導孩子認識情緒的繪本。仁濟醫院明德幼稚園將之延伸擴展，成為學校戲劇教育的一部分。「這一本《我變成一隻噴火龍了！》，是幾乎每個小朋友都很喜歡的故事，我也覺得很有趣。書中主角只要生氣就會噴火，而且小事如被蚊子叮咬也會有怒氣。」

通過故事，小朋友會知道原來自己生氣發脾氣，會令別人不開心，自己也同樣不開心，從而教導他們怎樣去面對負面的情緒。

陳校長指，老師們會按小朋友的需要來選擇相應的繪本作為戲劇課的主題。「例如《犀牛魯魯》關於禮貌、《森林照相館》講家人關係、《彩虹魚》有關友愛及多分享、《玩具去哪了？》有關珍惜及自理等。」

▲ 仁濟醫院明德幼稚園的陳詩韻校長，享受成為孩子成長過程中的陪伴者。（湯致遠攝）

年紀小的孩子不懂得面對負面情緒，其實大人也會有失去自制力的時候。入行多年的陳校長直言，早年曾遇過對她粗言責罵的家長。「當時當然會驚，但能夠明白他們。」她續道：「他們只是感到無助，所以產生了負面情緒。家長們有各種擔憂、煩惱，是平常不過的事，諸如小朋友的升學問題、遇到的老師如何、班上的同學相處得怎樣等等，都是會緊張的事，他們當刻的情緒其實反映了他們對孩子的關心。」陳校長感慨指：「只要用心、保持耐性地照顧學生，家長一定會感受到，他們會很衷心地向你表示感謝。」

與家長如街坊親友

聽到家長對自己說多謝當然高興，而住在學校同一社區的陳校長，更欣慰於自己能不時與舊生家長互報近況。「就像家人一樣，碰見時會互相閒聊起孩子的消息，像是『我個仔識咗女朋友』、『佢而家喺中學幾好』。」家長樂於向她分享，或許是因校長自然而然流露出同為父母的「同路人」感覺。「我有一仔一女，自然體會到做父母的難處，加上香港這城市，節奏這麼快、這麼高壓，生活本來就奔波勞碌。與此同時還要處理孩子各種問題，大家都努力讓孩子們有更好的成長環境。」

校長聊起這些年來「贏在起跑綫」的風氣，深有體會。「其實沒有人想做怪獸家長，但當我們置身於那個大氣候，身邊人人都爭相報讀興趣班，而你卻沒有這樣做時，別人的眼光、質疑，都會令人很難受，繼而懷疑自己的決定。」

現在女兒、兒子漸大，但過去這些壓力，她都親身經歷過。「就算你不報，別人也會找你，『我哋去學琴，你個仔學唔學呀？』、『我哋學普通話，你都一齊吖！』。試問有幾多個媽媽會對別人說：『佢唔鍾意學、佢唔使學』？」

▲ 從遊戲中學習體現與學校不同的活動，包括學習交通安全。（被訪者提供）

切身體會家長心痛

身為幼兒教育工作者，校長當然深明興趣班並不是愈多愈好，她更明白家長在社會風氣、群眾壓力下的迷惘。「這些正是我們和家長同行的重要時刻，在他們需要支持時給予肯定，或感到疑慮時給予意見。」有時是專業的教養指引，有時則是輕鬆的「湊仔經」。「很多育兒上的難題，不只一個方法，大家互相分享，或討論看看為甚麼你的方法可行，我的卻無效果。」

簡單像是小朋友不肯吃飯，就已經足以令多少家長頭痛又苦惱。「很多人會這樣教：『佢唔肯食就唔好餵，佢餓就自然會食！』」聽起來很容易處理，但只要做過父母，就明白當中的掙扎。「事實上我做媽媽比較狠，我的確會這樣做，但如果照這樣說，必定有人回應說做不到。」校長坦言，做父母後，她面對家長的焦慮和情緒，更有同理心。

我明白家長會心痛，就是這一種痛，令他們狠不下心。其實方法大家都明、都知，為甚麼做不到？只因為人父母難以狠下心對自己的孩子，明白這點後，就能理解家長的矛盾。

遊戲中學習更有效

比起過早學寫字，從遊戲中學習，更切合幼稚園年紀的學生。「因為學習是一生的事，所以更要從小讓孩子感受到學習的好玩之處，而非痛苦、沉悶、無聊。通過遊戲去學，就是最好的方法。」

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陳校長一口氣舉了好幾個在遊戲中學到的重要技能和價值觀。「像玩積木，可以認識到高、矮、顏色、數量；又或是之前我們請人來教小朋友玩地壺球，也學到很多，像是推地壺時要運用到的肌肉力量、判斷推到哪裏、用多少的力才算贏、比賽中的合作，以至勝出的禮儀或輸掉後的體育精神等，統統都是學習，也都是只能從具體遊戲中才能學懂的重要價值觀。」

現在說起幼兒教育充滿熱誠的陳校長，初出社會時的第一份工作並非老師。「我一開始是在老人中心做文職，但看着老人家離開，心情很難過，便決定離開那裏，轉做一份充滿生命力的工作，就這樣開始入行。」轉行不久即遇上好上司，鼓勵她在公餘時進修。「愈讀就愈有興趣，發現原來小時候的經歷影響一個人很深遠，但通過教育的方法，可以幫助小朋友減少負面的影響，便立定志向在這一行努力。」

記者：王嵐