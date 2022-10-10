【周末好去處】荃灣廣場ART-ZOO藝術動物園 打卡上載社交平台可獲禮品

▲ 逾3萬呎彩虹主題戶外公園荃灣廣場PLAY GARDEN已經開幕。(圖片由商場提供)

逾3萬呎彩虹主題戶外公園——荃灣廣場PLAY GARDEN已經開幕，園內的「打卡區」不定期設置限定主題裝置，近來就有「ART-ZOO藝術動物園」，由一眾色彩繽紛、活潑可愛的動物角色帶大家遊歷7大必影打卡景點，同場還有一系列限量版ART-ZOO聯乘精品。

PLAY GARDEN除了擁有多項遊樂設施幫助訓練小朋友身體的大小肌肉外，今次跟ART-ZOO藝術動物園合作的活動旨在以藝術結合遊樂來啟發兒童好奇心及創意思維。

ART-ZOO藝術動物園將帶領大家一同遊歷「我的快樂盒子」神奇彩虹國度，各式各樣的動物以線條分明、形狀突出、色彩奪目的形象現身。當中包括吸睛滿Fun的20米長彩虹遊樂「牆」、5米高Bruno Bear快樂彩「熊」等，從鮮艷色彩和無限創意中激發快樂正能量。

大家在7大打卡位影相之餘，可上載到社交平台Facebook或Instagram，便能免費獲得限量版「荃灣廣場 x ART-ZOO我的快樂盒子」氣球一個或筆記簿一本；而The Point會員更可憑指定積分換領3款期間限定禮品「醜醜蔬果蠟筆」、「荃灣廣場 x ART-ZOO我的快樂盒子」筆記簿或毛巾，當中「醜醜蔬果蠟筆」為ART-ZOO團隊與Mizuiro Inc.聯名合作推出的兒童安全環保蠟筆，本著善用大自然資源與永續的概念，使用因賣相不佳而丟棄的蔬果，製成一套10種顏色的蠟筆，讓孩子在發揮藝術潛能的同時為環境盡一分力。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同時為慶祝PLAY GARDEN開幕，5大驚喜活動將於10月一次過登場，包括文青最愛的市集和手作坊、最適合親子的共讀空間和填色比賽等。

荃灣廣場 x ART-ZOO‧我的快樂盒子UNBOX HAPPINESS展覽

日期：即日至11月6日

時間：10:30am-10pm

地點：荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中樂園

「打卡即賞」活動

換領日期：即日至11月6日

換領時間：10am-10pm

換領地點：荃灣廣場L3樓層顧客服務中心

記者︰劉妙賢