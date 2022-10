【真君子】奇洛李維斯隔絕緋聞建功一對懸浮手　與女性合照懂避忌不抽水

雖說錫面確實是一種禮貌性打招呼,在外國更是一種尋常不過的社交禮儀,不過始終文化差異,有些行為始終要點到即止,尤其係娛樂圈中,偶一不慎被人借題發揮就唔好啦,對不?

不如各大男星就學一學世界級男神奇洛李維斯(Keanu Reeves ),最近有網民發現每當有女粉絲(無論老中青都好)邀拍合照,絕不say no的他均會施展懸浮半空的「耶穌手」護駕,更以「The only man who knows how to stay out for toruble」力讚奇洛神係世界上唯一一男神識得遠離煩惱。

另外,奇洛最新在工作方面,原本會出演由里安納度狄卡比奧(Leonardi DiCaprio)和馬田史高西斯(Martin Scorsese )製作嘅Hulu串流平台影集《白城魔鬼》,此乃改編自Erik Larson 於 2003 年非虛構犯罪書籍《The Devil in the White City: Murder, Magic, and Madness at the Fair That Changed America》,何是最新指指奇洛宣布辭演,三大電影界男神合作告吹。

記者:黃鑑江

