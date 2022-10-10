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【真君子】奇洛李維斯隔絕緋聞建功一對懸浮手　與女性合照懂避忌不抽水

娛樂 13:05 2022/10/10

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雖說錫面確實是一種禮貌性打招呼，在外國更是一種尋常不過的社交禮儀，不過始終文化差異，有些行為始終要點到即止，尤其係娛樂圈中，偶一不慎被人借題發揮就唔好啦，對不？

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不如各大男星就學一學世界級男神奇洛李維斯（Keanu Reeves ），最近有網民發現每當有女粉絲（無論老中青都好）邀拍合照，絕不say no的他均會施展懸浮半空的「耶穌手」護駕，更以「The only man who knows how to stay out for toruble」力讚奇洛神係世界上唯一一男神識得遠離煩惱。

另外，奇洛最新在工作方面，原本會出演由里安納度狄卡比奧（Leonardi DiCaprio）和馬田史高西斯（Martin Scorsese ）製作嘅Hulu串流平台影集《白城魔鬼》，此乃改編自Erik Larson 於 2003 年非虛構犯罪書籍《The Devil in the White City: Murder, Magic, and Madness at the Fair That Changed America》，何是最新指指奇洛宣布辭演，三大電影界男神合作告吹。

記者：黃鑑江

最新影片推介：河國榮專訪

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