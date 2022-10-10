【海外旅遊】外遊中途確診懶人包　更改機票酒店留單據Claim保險【內附詳情】

▲ 各地陸續開關，又可以再次出外旅遊，萬一不幸中招，有幾點要留意。（相片來源：iStock）

自香港放寬入境並實施0+3檢疫安排，加上泰國、韓國、日本、台灣等熱門旅遊地相繼開關，不少港人已出發到外地旅行或計劃出遊。不過新冠肺炎疫情雖放緩，萬一不幸在外地確診，應該如何處理？

自9月26日起，港人返港不用再進行PCR檢測，但需要在預定起飛時間24小時內進行一次快測，在衛生署健康申報表中呈報陰性結果，並獲得綠色健康申報二維碼。如果「中招」呈陽性就不能登機，航空公司會在旅客辦理登機手續時，查核是否符合登機要求。

1.更改回程航班+申請簽證延期

不幸確診的話，首先要更改回程航班日期，大部分航空公司都可作出改動，可能要付手續費及補差價，新加坡航空、日本航空均可免手續費改期，國泰航空更可於今年前作無限次更改機票，可待康復變回陰性後才出機票返港。留意各地旅遊簽證的逗留日數，以免滯留超過期限，逾期居留而違例罰款。現時泰國可逗留45天，日本及韓國90天，如真的需要延長逗留，可與當地移民局申請簽證延期。

2.聯絡酒店提供延長住宿

確診者需與酒店聯絡，看看是否能提供延長住宿，如泰國現時已無強制檢疫或隔離，患者可以自由活動，惟需戴上口罩以免傳播病毒，亦建議留在房間內休息並每日監察健康情況，直至快測轉回陰性為止。

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3.索確診及檢疫證明+留醫療紀錄及單據

出發前緊記要購買海外旅遊保險，部分保單有新冠疫情保障，並可自動延長保障期，保額可覆蓋滯留當地的開支，亦有一筆過的被拒登機及強制隔離現金津貼。但要留意條款有可能只保醫療及藥物費用，酒店住宿未必承擔。回港前記得索取確診證明、醫療紀錄及報告、隔離檢疫證明或單據等資料作索償。

4.帶備個人病歷+了解旅遊地區醫療求助電話

此外，資深空姐藍海寧亦曾在《經濟日報》專欄撰文，建議大家外遊必須自備個人藥物，標明藥物英文名稱或份量。最好隨身帶備一份中英文個人病歷表，若不幸昏迷，醫護人員便可給予正確施救。重中之重，外遊前花點時間，了解當地的醫療服務和求助電話。

記者：張頌婷