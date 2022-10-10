【名模靚媽】林志玲自言湊仔變得不優雅　與日籍老公從不吵架靠一招維繫感情

▲ 林志玲自言湊仔變得不優雅，與日籍老公從不吵架靠一招維繫感情。

台灣第一名模林志玲與日本EXILE（放浪兄弟）成員AKIRA（黑澤良平）結婚3年，今年1月突然宣布兒子出世，自此一直專心湊B。久未公開露面的志玲姐姐最近回台灣出席活動，她分享因湊仔變得不優雅，又透露與神隊友丈夫從不吵架，靠一招就能解決問題並維繫感情。

▲ 林志玲兩年未回台，日前公開分享育兒生活。（影片截圖）

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推BB車去買餸成育兒日常

綜合台灣傳媒報道，47歲的林志玲兩年未回台，昨日（9日）終於現身《剛剛好的優雅——志玲姊姊修養之道》新書改版記者會，她為人母後首次公開分享育兒生活，笑指「請原諒一個邊餵奶邊寫書的媽媽」。她表示最近的生活都差不多，就是推著BB車去買餸，不過她也遇到不少新手爸媽面對的問題︰

小寶寶一下子坐不住，只有抱著他，然後順手把菜放在娃娃車推走。

東京夏日氣溫高達40度，向來優雅的她稱外出湊仔「汗一直流，真的很不優雅」，還直言「我在家都蠻邋遢的」。她分享，早上起來列出當天的工作清單，湊仔就不會那麼慌張，「當媽媽後，時間更零碎了，這樣會讓生活更有條理，也更優雅」。

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與丈夫一個約定避免吵架

林志玲與丈夫AKIRA結婚3年從不吵架，她謙稱可能自己日文不夠好，如果吵架時還要google翻譯，想起來就乾脆不要吵架了。最主要是她和AKIRA有一個約定︰

如果在兩人都有情緒時，就讓我牽著你的手，摸到手，感受溫度。其實我們沒有想要傷害彼此，那一切事情都能過去。

對於丈夫「國民姊夫」的美譽，被大S（徐熙媛）的韓籍丈夫具俊曄取代，她大方讚賞大S與具俊曄這段美好的愛情，令很多女生羨慕，認為「他們的愛情給予很多人鼓勵，告訴大家要努力去抓住幸福、擁抱幸福。」丈夫風頭被搶不緊要，她幽默說「我老公不會被搶走就好了」。

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從沒放棄終在47歲做媽媽

林志玲早在39歲時已雪卵為將來做好準備，自2019年與AKIRA結婚後，一直沒有放棄過造人，終於在婚後3年成功懷孕及產子，縱使外間諸多揣測指她找代母生子，志玲姐姐都沒有出來澄清半句，只是感謝自己一直努力和沒有放棄。

早前AKIRA出席活動時，直指太太從沒有放棄，懷抱著希望，終於得到自己夢寐以求的幸福，「過去志玲一年365天都不睡覺，不停地在工作，不過婚後她把重心都放在家裡，很珍惜與家人相處的時間。」AKIRA指夫妻很努力一起打造家庭，他既尊敬也感謝太太。

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責任編輯︰王明芳