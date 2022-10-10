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【廣東道劫案】尖沙咀珠寶店價值2千萬翡翠頸鏈被劫　警方追捕至少3名非華裔男賊

社會 19:02 2022/10/10

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(黃傑偉攝)

今日（10日）中午12時，尖沙咀廣東道8號地下一間珠寶店發生持械行劫案，一條價值2,000萬元翡翠頸鏈被劫去。

油尖警區刑事總督察邱雨星表示，2名非華裔男子今日中午進入廣東道8號地下英皇鐘錶珠寶，向店員表示欲購買一條價值2,000萬元翡翠頸鏈，當店員展示頸鏈時，其中一名男子從手提袋內亮出一柄長50厘米利刀指嚇職員，2名賊人劫去頸鏈後，登上一部黑色接應私家車逃去。

警方接報到場並在附近兜截，其後在油麻地文蔚街發現涉案賊車，並在車上檢獲賊人犯案時工具，包括一把利刀，警方相信賊人棄車後，遁文苑街、文昌街及渡船街逃去。

警方鎖定並追緝涉案賊人，犯案時包括接應司機3名均屬非華裔男子，年齡介乎30至40歲，身高1.7至1.75米，其中一名賊人，頭上以一塊黑布遮掩頭髮。

案件現交油尖警區重案組第一隊調查。警方呼籲市民如目睹案發經過，或有與案件相關資料，請與油尖警區重案組第一隊聯絡。

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記者：余思嵐、黃傑偉

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