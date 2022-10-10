【膀胱感染】婦人嫌公廁污糟半蹲如廁　醫生曝嚴重下場

公廁衛生情況欠佳，女性為免尿道受到感染，部分人亦會選擇以「半蹲」方式如廁。一名50歲台婦長期於公廁以「半蹲」的方式如廁，最終以致患上「膀胱過度活躍症」。

綜合台媒報，該名婦人因頻尿而到醫院求醫，經醫生診斷後，證實其病因工作關係只能常到公廁如廁，而她用了「半蹲」的方式如廁，其盆底肌肉長期處於緊繃狀態，繼而罹患「膀胱過度活躍症」。

醫生指，以「半蹲」的姿勢如廁，使骨盆底肌肉繃緊，令膀胱無法完全打開，需額外借助腹部之外力排尿。數據顥示，使用「半蹲」姿勢如廁，尿流會減慢21%、殘留尿液更比坐著如廁多出149%。

醫生續指，一般人的膀胱能容納300毫升的尿液便會感到尿意，但膀胱過動者的膀胱容量只有常人的三分一，即大概不足兩小時便要如廁，對生活影響極大。

醫生建議，最佳的如廁姿勢為兩腳張開、完全坐下，身體向前傾少許，不但有助增加腹部壓力以助膀胱排尿更能讓骨盆底肌肉放鬆，減低患上「膀胱過度活躍症」的風險。如女性在外使用公共廁所時擔憂衛生問題，可直接選用蹲式廁所或一次性坐墊，避免使用「半蹲」方式，減少感染風險。

「膀胱過度活躍症」指沒有患上尿道結石腫瘤、神經系統問題或糖尿病的情況下，卻經常感到尿意、尿頻，甚至有夜尿的情況出現。此病屬於功能性失調的一種，患者普遍為女性。至於「膀胱過度活躍症」的成因不明，但最主要是與患者的神經系統有關，如膀胱迫尿肌肉過份敏感，或大腦未能有效地壓抑膀胱以致膀胱容量及尿液儲存量減少。

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責任編輯：羅嘉欣