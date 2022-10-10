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【U23劍擊亞錦賽】吳諾弘8強一劍憾負韓國劍手　港隊暫時收獲兩面銅牌

社會 12:51 2022/10/10

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吳諾弘8強一劍憾負韓國劍手，港隊暫時收獲兩面銅牌。（香港劍擊總會社交平台）

亞洲U23劍擊錦標賽在中東國家科威特舉行，港隊共派出12男11女劍手出戰，當中包括男花奧運代表吳諾弘、世青冠軍鄭鐵男。在個人賽中，兩女將關渝澄及梁雅蕾為港隊奪得兩面銅牌。

U23劍擊亞錦賽周日（9日）上演男花及女重個人賽，港隊4名男花劍手均未在小組賽遇阻礙，一同闖入32強，鄭鐵男在32強強勢「零封」印度對手，更在16強勝哈薩克對手，惟在8強不敵中華台北對手止步。

吳諾弘先後在32強及16強勇挫兩名科威特劍手，惟在8強一劍憾負韓國劍手；蔣翱駿及梁千雨分別亦在8強及16強被韓國劍手淘汰。

在個人賽中，在上周五（7日）女花個人賽中，港隊女花成年隊成員之一的關渝澄，以及亞青賽金牌得主梁雅蕾齊齊殺入四強，可惜兩人均在4強不敵韓國劍手，最終為港隊爭得兩面銅牌。

U23亞錦賽在今日（10日）開始將一連三日上演團體賽。

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記者：李榮忠

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