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【菜館欠租】位於戲曲中心中菜館被指欠租　西九文化區管理局入稟追逾1212萬

社會 12:54 2022/10/10

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戲曲中心。（資料圖片）

位於西九龍文化區戲曲中心的中菜廳滿樂中菜，被指自2020年初起至今，欠繳管理費及租金等共逾1,212萬元，業主西九龍文化管理局日前入稟高等法院，追討欠租及管理費等費用，須要求作出賠償。

原告西九龍文化區管理局，答辯人Million Bloom Holdings Limited。

入稟狀指，雙方於2018年簽訂為期5年租約，租賃位於西九龍文化區戲曲中心地下及1樓舖位，首年月租為逾27.7萬元，月租於第5年遞升至逾31.4萬元，另須支付管理費及差餉等費用。

入稟狀指，答辯人自2020年1月至2022年9月底，欠付管理費、冷氣費、租金及差餉等費用，共涉逾1,212萬元，原告入稟要求答辯人支付有關費用，並須將舖位交吉，以及就違反租約作賠償。

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記者：林育慧

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