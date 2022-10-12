【本地展覽】港產《小王子》授權插畫師蔡景康畫展　畫家爸爸：7歲女兒是創作靈感泉源

▲ Steven透過筆下原創角色小白，跟Mr. Men Little Miss一眾經典角色的溫暖相遇，帶來逾20幅有趣又療癒的畫作。

近年因成為法國官方授權繪畫《小王子》而聲名大噪的香港畫家蔡景康（Steven），繼早前跟英國家喻戶曉的兒童書籍Mr. Men Little Miss推出系列繪本後，近日更於海港城．美術館舉行畫展，帶來一系列從女兒身上激發創作靈感的有趣又療癒之畫作。

畫展主題圍繞著擁抱，Steven介紹道：「我們無人是完美，所有人都有缺陷。在營營役役追求溫飽時，也不忘生活上小細節都充滿着恩賜，要學會欣賞這些小確幸。」透過他筆下原創角色小白，跟Mr. Men Little Miss一眾經典角色的溫暖相遇，帶來逾20幅有趣又療癒的畫作。

小白是Steven第一本繪本的主角，是魔法森林裏面的精靈，其他精靈都是成雙成對，只有小白是獨自一人。小白覺得自己有缺陷，便四周遊歷尋找原因，這次便遇上Mr. Men Little Miss這班朋友。

學會擁抱 不怕受傷

Steven笑說從7歲的女兒身上得到很多創作靈感，就如每次畫展定必有一幅名為《老虎與雪》的點題作便是其一。畫作上繪有心心小姐擁抱着意外先生，兩者合成了一個完整的心形，正好是Steven的內心寫照。「女兒近一兩年開始喜歡擁抱，每晚睡前都要跟我抱好多次，最後來一個大力的擁抱才肯去睡。」

他自言是個不太熱情的人，想不到女兒的擁抱是他的最佳提神藥，十分治癒，有種「擁抱過後，星空特別燦爛」之感，令疲倦的身體再次充滿創作的活力。

畫有一身繃帶的小白抱着意外先生的《神奇的意外先生》，充滿他對女兒的勉勵。Steven明白隨着小朋友的成長，總會遇到大大小小的挫折，希望女兒懂得正面迎戰和克服。「毋須要怕受傷，即使成日受傷都是好勇敢的事，要學習面對挑戰。」

別離是教導小朋友的一門重要課題，《念念》畫有彆扭先生和小白的緊緊擁抱場面。「近幾年香港有好多人離開了，每次跟人聚會時總有人話『差唔多走』。聽到都有少少眼濕濕，有種只剩下自己的感覺。」畫作的日落背景並不是絕望，而是喻意「總有重逢時」，在悲傷過後要記得「拜拜後就是對下次見面時的盼望」。

繪本引導思考

畫展的部分畫作是來自Steven的繪本。「繪本是流動性，不是一幅作品解釋整件事，而是透過前後呼應來了解整個故事或意念。」他認為繪本對小朋友的成長很重要，當中有好多抽象的道理是學校難以教導，需要父母從旁耐心引導和啟發。

「繪本是需要大人帶領小朋友去看，只有他們自己看是無得着。」在《我們在月夜裏閃耀光輝》中，小朋友只看到星星小姐快樂地唱歌跳舞，未能領略箇中深意。「快樂是具感染力，打開心窗傾訴自我，是找到力量的方法之一。」喻意大家在不同位置都能夠閃耀，快樂更能互相感染。

▲ 《夕陽無限好》帶出以正向心態看待世事的意思。夕陽未必完結，因太陽明日會再次升起。（海港城提供圖片）

話說Steven對繪本的情有獨鍾，多得中學時美術老師的啟發，得知已故芬蘭小說家兼畫家的經典作品《Moomins》（姆明），其故事背後的深遠意思。「當時有很大衝擊，表面看似可愛的小肥肥一族，背後竟然包含了深刻的反戰意思，影響我以後創作的方向和意念。」皆因創作不只是畫面和平面的東西，背後可以帶出更多意思。

畫家寫故事時剛好是美國在日本投下原子彈，結束了二戰，畫中令小肥肥一族甚為害怕的彗星，竟是原子彈的意思。「點解每當彗星經過，小肥肥一族都要躲起來，因為是原子彈，明白之後就令人感受好深。」繪本中的文字，就是用來點出背後的意思。

大人小孩兩相宜

Steven認為繪本是來發掘小朋友的世界，出色的繪本要有故事性和意境，能夠營造出氣氛，可隨着故事發展而加入不同的想法，甚有意思。「小朋友看會覺得有趣，大人看又會有叮一聲。類似《小王子》，大人會有更多的領會，不同人看有不同感受。」

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父母不妨多從子女的日常生活中舉例子，融入繪本故事中，講時更生動，小朋友也聽得投入。就如他跟女兒講的床邊故事，全都是根據女兒的日常生活來創作。「比起拿起書硬邦邦地講跟她基本上沒有關係的故事，她的體會和感受會更深。」

謝謝你找到了我 Time for a LITTLE hug Steven Choi個人作品展

日期：即日至10月23日

時間：11am-10pm

地點：海港城‧藝術館

記者：劉妙賢