【暴動罪成】涉參與尖沙咀厚福街暴動　8男女暴動罪成官指有備而來

▲ 涉參與尖沙咀厚福街暴動，8男女暴動罪成官指有備而來。（資料圖片）

2019年理工大學遭警方圍堵，有人發起「圍魏救趙」行動，大批示威者於尖沙咀厚福街等一帶支援，部份人士被捕，其中10人被控1項暴動等罪，其中8人早前於區域法院審訊後，今（10日）被裁定暴動罪成，23歲廚師另被裁定管有物品意圖摧毀或損壞財產罪成。法官裁決時指，辯方力陳各被告或是無辜的途人，因混亂或驚慌而跟隨他人躲藏。法官則指他們身上若沒有示威裝備，根本毋須害怕，並指部份被告明顯有備而來。

本案10名被告分別為何可珊（20歲，學生）、楊淑珍（29歲，文員）、許卓玲（20歲，無業）、梁展榮（34歲，廚師）、張啟鏗（24歲，無業）、李駿軒（20歲推銷員）、彭紹軒（21歲，學生）、吳詠詩（19歲，學生）、何國棟（23歲，廚師）及李昌源（21歲，文員）。吳詠詩、李昌源早前承認1項暴動罪，吳早前被判入教導所，李則於10月22日判刑。其餘被告則否認1項暴動受審，何國棟另否認1項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。

控罪指，各被告於2019年11月19日在九龍天文臺道與漆咸道南、金巴利街及金巴利道交界一帶，及於厚福街與其他不知名人士參與暴動；何國棟則於同日在厚福街管有1個打火機、1把錘、1個紅色水喉鉗、1把鋸、1個紅色鐵鉗及1罐油漆。

法官裁決時指，辯方陳詞的共通點均着墨於各被告或是無辜的途人，因混亂或驚慌而跟隨他人躲藏。法官指，若他們身上沒有示威裝備，根本毋須害怕。再者，面對追捕暴徒的警員或不斷堵路及引爆特製汽油彈的暴徒，只有懷著參與暴動意圖的人才會靠近後者。

法官續指，何可珊、楊淑珍及許卓玲當時均於一唐樓的3至4樓梯間被發現。當晚楊淑珍及許卓玲分別管有生理鹽水、3M過濾綿等物品。何可珊亦在被捕時佩戴口罩，明顯是蓄意留守者。

法官指，梁展榮則在是在該唐樓天台的天井暗角位被發現，稍一不慎便會墮樓。法官指，作為1名心智成熟的途人不應走到天台危險的位置躲藏，事後政府化驗師亦在他的手套發現微量高度易燃有機溶劑，可見他非一般的市民，而是有備而來。

法官指，張啟鏗亦是在該唐樓天台被發現，被捕時身穿黑色衫及褲，及戴上面罩等護具。背囊中亦藏防火手套，明顯不是路過的途人。李駿軒沒有香煙在身，但被檢取打火機，其所戴的膠手套事後被驗出有微量高度易燃的有機溶劑，證明他曾接觸汽油彈。彭紹軒則曾以望遠鏡不斷觀察警方在漆咸道南的動靜。

法官又指，何國棟則在暴動前數小時，發出手機信息指「我有好多朋友喺理大，我唔想坐喺屋企睇住佢哋等拉，咁樣我會一世都抬唔起頭做人」，可見他是懷着一股主觀熱血，希望營救在理大的人，而非剛巧路過。何國棟另被搜出1個打火機、1把錘、1個紅色水喉鉗、1把鋸、1個紅色鐵鉗及1罐油漆。

法官遂裁定各被告1項暴動罪成，另裁定何國棟管有物品意圖摧毀或損壞財產罪成。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟