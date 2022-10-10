【我們的主題曲】薛家燕演「好姨」成轉捩點　《皆大歡喜》食飯戲最難忘：雞同魚都係假

▲ 《我們的主題曲》

TVB為慶祝台慶55周年推出全新綜藝節目《我們的主題曲》逢周日晚播出，並由張馳豪（Aska）及潘靜文（Sherman）作聲音導航。

昨晚（10月10日）播出一集的主題為處境劇，節目邀來薛家燕獻唱《皆大歡喜》古裝及時裝版主題曲、並孖住Sherman及蔡愷穎（Lolita）大跳十字步，李樂詩獻唱《真情》主題《無悔愛你一生》，JW（王灝兒）獻唱《愛．回家之開心速遞》主題曲《愛心灌溉》。

另外還有王梓軒拉大隊於海旁獻唱劇集經典金曲、袁偉豪深情演繹《一生何求》MV；而譚詠麟、炎明熹（Gigi）跨世代合唱的《他來自江湖》主題曲《明天仍要繼續》，昨晚亦在節目中作全港首播。

「好姨頭」流行

有份演出《皆大歡喜》及《真情》的家燕姐，指演出《皆大歡喜》4年多感到很開心，並謂最難忘是食飯戲：「劇入面好多場食飯戲，但邊有咁多餸吖，啲雞同魚都係假嘅，演食飯都係扮扒飯，但如果嗰日好餸，未正式拍都已經食晒喇！」

至於《真情》對她來說，更是人生轉捩點，家燕姐說：「陳寶華（《真情》編劇）寫好姨呢個角色寫到有血有淚，尤其是同貓屎（黃錦燊飾）嗰段戀情，因為嗰段時間好少中年女士敢講畀人聽自己有戀愛，影響到好多中年女士覺得可以談戀愛，唔會怕畀人笑。」家燕姐又笑指當年很多女士剪「好姨頭」：「證明嗰時好入屋。」

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徐遇安質疑黃霑填詞

「貓屎」黃錦燊亦有現身節目及分享最難忘場口：「有兩個飛仔喺Lift度遇到我同好姨，話我『淘古井』，我聽到呢三個字就發晒火，呢場戲好難忘，因為係我啲動作係我自己度。」

獻唱《真情》主題曲的李樂詩則感恩歌曲成為她的代表作：「嗰陣拎到歌詞時，媽媽要幫我譯音，因為我唔識睇中文，當時我不停咁反覆練習。」

《無悔愛你一生》由顧嘉煇、黃霑合作創作，《真情》監製徐遇安透露原來當年曾對歌詞有所質疑，徐遇安說：「黃霑嘅詞我係有啲質疑，因為霑叔對於家庭倫常嘅情未必可以寫到出嚟，好彩《真情》開播時霑叔組織咗家庭，所以歌詞絕對可以表現出家嘅感覺。」

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