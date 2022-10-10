【神奇爸爸】傅家俊賽後一早湊女返學　教女重學以致用比考100分重要

▲ 「神奇小子」傅家俊在香港桌球大師賽中奪得亞軍，回家即變回好爸爸，今早未夠7時便湊女返學。

44歲「神奇小子」傅家俊（Marco）在香港世界桌球大師賽中，最終以局數4比6不敵世界排名第一的「火箭」奧蘇利雲屈居亞軍。比賽期間，鏡頭不時拍攝到傅家俊的妻女捧場，令Marco信心大增。賽後Marco回復爸爸身分，他在社交平台分享自己今早未夠7時就湊女返學。

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傅家俊昨晚（9日）在紅館決戰「世一」奧蘇利雲，有8,000名觀眾入場見證，創下桌球比賽最多現場觀眾的世界紀錄。傅家俊賽後表示，能與8,000名觀眾共創歷史，即使屈居亞軍也感到開心，感謝香港球迷支持；他又大讚奧蘇利雲是世界一流運動員，實力強橫，想不到自己仍能取下4局：「我以為會6比0完場」。

▲ 傅家俊孭起兩個書包湊女返學，真是廿四孝爸爸。（IG圖片）

Marco在四強階段時，面對有「巫師」之稱的希堅斯時，落後之下仍不放棄追到局數5:5，決勝局更打出一桿147完美反勝打入決賽，為他贏得最高度數的一萬鎊（約8.7萬港元）獎金，他賽後形容為最完美的一次勝仗。

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人生不單追求分數與名次

在桌球生涯上不斷鬥贏輸，希望做到147分完美成績，但Marco教導女兒並不追求滿分，因為人生並非只有分數和名次，Marco曾接受TOPick訪問談及教女之道。

我因職業常鬥贏輸，但人生並非只得這樣。她們考試是否100分？要全級前3名？不需要叻過其他人或達至某分數才叫成功！能在未來把技能學以致用，重要過當下的成績吧！

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8歲學桌球 11接受正規訓練

開明的育兒心態，從他的成長經歷上有迹可尋。他年少時讀書成績平平，任職銀行的父親是桌球愛好者，耳濡目染下他也視桌球為興趣，後來移居溫哥華認識一位老人，從而萌起當全職運動員的念頭。

▲ 傅家俊常帶女兒去打桌球。（IG圖片）

Marco於8歲開始學桌球，直到11、12歲才接受正規訓練，起步比較遲，但正因為是自己興趣，有決心急起直追。因此Marco教女也著重發掘女兒的興趣，支持她們去完成夢想，9歲大女Belle（包包）想做科學家，7歲細女Amelia（米米）則想做跟動物有關的事。兩名女兒已是小學生讀聖士提反，今朝一早穿好校服，未夠7時便由爸爸親自接送返學。

不過，家有一位「神奇爸爸」，女兒受感染下對桌球都有興趣，Marco會帶女兒打波，「父女關係會拉近，而她們從我身上長知識了，滿足感很大，挺開心的！」Marco教女打桌球有時跟學校教的不同，視乎程度替她們「跳級」，有時會設計一些花式桌球，讓她們不覺得悶。

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開桌球學校盼孕育接班人

以前桌球室在香港俗稱波樓，家長未必覺得適合小朋友去，間接影響整個運動的發展。所以Marco開設桌球學校授徒，改變既有印象，以孕育新一代「神奇小子」。

我還要做多點，真的要擴闊參與度。有助我們找更多talent，他們將會是香港桌球界的接班人，我有這個責任推廣這個運動！

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責任編輯︰林綺玲