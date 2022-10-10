【搶人才】機管局周末荃灣舉辦招聘會　18間機構參與推出逾200個職位

▲ 機管局周末荃灣舉辦招聘會，18間機構推出逾200個職位。（機場管理局圖片）

隨着入境旅遊措施的放寛，香港國際機場積極為客運量增加作好準備。同時，配合香港航空業的持續發展，以及為有志投身航空業的人士提供就業機會，機場管理局將在荃灣舉辦「香港國際機場荃灣招聘會」，介紹香港國際機場的工作機會。

是次招聘會為期兩天，將有18間來自機場、航空界及工程界的機構參加，提供不同工作種類，包括航空貨運、機場保安、航空膳食、客戶服務、飛機維修、機械及建造工程等。同場並會設置展覽，介紹機場的發展計劃，及為求職人士提供招聘資料。

點擊下圖即看招聘職位：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「香港國際機場荃灣招聘會」詳情如下：

日期：​​2022年10月15及16日（星期六及日）

時間：​​上午11時至下午6時​

地點：​​荃灣荃新天地一期高層地下中庭

參與機構 ︰

香港機場管理局

亞洲空運中心有限公司

機場保安有限公司

北京城建與其士聯營

國泰航空有限公司

國泰航空飲食服務（香港）有限公司

國泰航空服務有限公司

中國飛機服務有限公司

中國建築工程 （香港）有限公司

敦豪空運（香港）有限公司

金門建築有限公司

佳美航空膳食香港有限公司

香港空運貨站有限公司

香港飛機工程有限公司

香港機場地勤服務有限公司

怡中航空服務

德國漢莎航空膳食服務（香港）有限公司

振華工程有限公司

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜