【搶人才】機管局周末荃灣舉辦招聘會 18間機構參與推出逾200個職位
社會 13:27 2022/10/10
隨着入境旅遊措施的放寛，香港國際機場積極為客運量增加作好準備。同時，配合香港航空業的持續發展，以及為有志投身航空業的人士提供就業機會，機場管理局將在荃灣舉辦「香港國際機場荃灣招聘會」，介紹香港國際機場的工作機會。
是次招聘會為期兩天，將有18間來自機場、航空界及工程界的機構參加，提供不同工作種類，包括航空貨運、機場保安、航空膳食、客戶服務、飛機維修、機械及建造工程等。同場並會設置展覽，介紹機場的發展計劃，及為求職人士提供招聘資料。
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「香港國際機場荃灣招聘會」詳情如下：
- 日期：2022年10月15及16日（星期六及日）
- 時間：上午11時至下午6時
- 地點：荃灣荃新天地一期高層地下中庭
參與機構 ︰
- 香港機場管理局
- 亞洲空運中心有限公司
- 機場保安有限公司
- 北京城建與其士聯營
- 國泰航空有限公司
- 國泰航空飲食服務（香港）有限公司
- 國泰航空服務有限公司
- 中國飛機服務有限公司
- 中國建築工程 （香港）有限公司
- 敦豪空運（香港）有限公司
- 金門建築有限公司
- 佳美航空膳食香港有限公司
- 香港空運貨站有限公司
- 香港飛機工程有限公司
- 香港機場地勤服務有限公司
- 怡中航空服務
- 德國漢莎航空膳食服務（香港）有限公司
- 振華工程有限公司
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責任編輯：陳麗娜