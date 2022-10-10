【師生戀情】64歲大學院士開網上會議 年輕美女博士生突闖入鏡頭錫面珠

▲ 片段在網上廣泛流出。

師生戀向來不被大眾社會所認同！內地現年64歲的中國科學院院士、北京理工大學原副校長方岱寧，日前在線參加一個學術研討會時，一名年輕女子突然入鏡，親吻其臉頰，令到網上與會者譁然，片段更在網上流出，後來該女子被起底是北京理工大學的一名女博士。北京理工大學發表聲明，表示事件引發輿論關注，校方高度重視，已經啟動調查。

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影片顯示，一個名為「促進力學學科發展」的網絡研討會在網上舉行，有一名青年學者正在發言請教如何提升研究能力。片中有一名備註「北理工—方岱寧」的學者與會，突然有一名穿藍色衣服的年輕女子，更親吻了他的臉頰。

該名女子後來迅速被網民起底，被指是北理大博士李立明，2018年7月畢業於北京工業大學機械工程專業，獲工學博士學位，後來再攻讀博士，現年大約30多歲。

而被強吻的院士方岱寧，出生於1958年，現年64歲，是中國科學院院士、北京理工大學先進結構研究院名譽院長兼首席科學家，中國力學學會理事長，今年入選美國國家工程院外籍院士。

▲ 方岱寧非常尷尬。

北京理工大學發表情況說明：「日前，網絡平台出現涉及我校方岱寧教授在線參加學術會議的相關視頻，引發輿論關注。我校高度重視，已於第一時間啓動調查工作，正在對相關情況進行核查。有關核查情況將適時公布，回應社會關切。 」

片段在網上廣泛流傳，也有人質疑院士是否有太太，網民留言指：「視頻會議沒關攝像頭」。「一個叫李立明的博士後當著騰訊會議視頻衆人的面，親了一個叫方岱寧的院士，他倆是上下級關係。」也有的調侃：「方岱寧老師是被動的無辜的，李立明博士後是發自內心的真情流露。 」、「可能是學術崇拜吧！」

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責任編輯:王明芳