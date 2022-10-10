【港女野人】何泳芍6小時執40袋垃圾蛆蟲爬上手　陳若思一冷一熱發燒終病倒

▲ 何泳芍與陳若思在《港女野人》中到泳灘執垃圾。

無綫J2台播出的節目《港女野人》由4名港姐出身的J2ers何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）擔任主持。

今晚播出的《港女野人》內，Amber及Honey將跟隨「環境清道夫」貓哥到香港三尖之一的釣魚翁及擁有無敵靚景的白沙洲及附近灘島執垃圾。

她們為執拾海岸邊的垃圾不但要爬高爬低兼跣落斜坡，更要一行5人（連同工作人員）拿著20多袋執好的垃圾，再邊爬邊將運回路面，其間不但要攀爬、更要拉著繩索上斜。

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行動感染身邊人

Honey及Amber受訪時異口同聲表示執垃圾比行山更為消耗體力，Honey透露前後花了約6個小時、並執拾了約共3、40袋垃圾。

之前已有數次執垃圾經驗的Honey，坦言今次最好玩但也很觸目驚心：「因為咩垃圾都有，執執吓隻手竟然有啲蟲喺度爬，貓哥話可能係蛆蟲，工作人員仲要我Hold住畀佢哋影。同埋周圍真係好臭，好大陣好似鹹魚味嘅臭味。」

Honey坦言最初執垃圾時都有些忟憎：「點解啲人會咁，但貓哥改變咗我，佢話就算你鬧啲人唔環保，佢哋都唔會變得環保咗，反而我哋真係落手落腳去做，身邊嘅人自然會被影響。呢次我沿途執垃圾時，有個小朋友問佢爸爸我哋做緊乜，佢爸爸話：『佢哋幫手清潔緊沙灘，將來我哋都可以幫手一齊做』，原來我哋嘅行動真係感染到身邊嘅人。」

Amber亦直指貓哥很值得欣賞：「佢執垃圾好似執緊寶藏咁，令大家愈執愈開心，覺得佢搞笑之餘，亦會覺得自己做嘅嘢更有意義。Honey都話大家有講有笑，好快就執好十幾袋垃圾。」

天生不易出汗的Amber，當日因為太辛苦汗如雨下，加上一冷一熱最終發燒收場，但她依然很期待下一次再參與：「經過今次，我下次行山都會拎定啲垃圾袋，見到有垃圾就幫手執吓。學貓哥話齋，只要每人都肯出多少少力，啲地方就會乾淨番好多。」

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貓哥積極樂觀

其實貓哥退休前從事消防處救護員工作，退休後創辦「上山下海執垃圾」義工群，截至目前進行了超過3,000次行動，參與行動人次超過8,400，累積清理垃圾達到4萬袋，被媒體評為「2021感動香江」人物之一。

對於宣揚環保，貓哥有自家一套獨特看法：「有啲嘢政府做唔到（因為安全問題），咪我哋義工做咯。可能有人會覺得啲義工係咪傻架？咁大把人攀石、玩滑翔傘啦，呢個世界危險唔代表冇人做。」、「唔好諗住我哋係嚟開工嘅，我哋係嚟保護人類、欣賞風景同做運動，係咪聽到都開心先？」

態度積極樂觀的貓哥，在節目度親授執垃圾注意事項及環保知識之餘，更會大拋爛Gag。

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