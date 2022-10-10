  • 26°C
香港時間 : 20221010日 (週一) 14:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【迪士尼樂園】一款輪候期間減倦恩物不可攜帶入園　園方：致力提供舒適、安全而愉快旅程

社會 14:23 2022/10/10

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

一款輪候期間減倦恩物不可攜帶入園，園方解釋致力提供舒適、安全而愉快旅程。（資料圖片）

香港迪士尼樂園是不少市民假日時的消遣好去處，有時候樂園遊人眾多，輪候時間長，不少人想帶摺凳入園，希望一面坐一面等，不過原來摺疊椅及凳子是違禁品，不可攜帶進入樂園的。樂園解釋，園方致力為所有賓客提供舒適、安全而愉快的旅程，因此，賓客不可攜帶危險、攻擊性或有害物品進入樂園。

除了摺凳不可攜帶入內，還有其他物品禁止在樂園出現，香港迪士尼樂園違禁品一覽：

  • 危險或有害物品。
  • 任何種類的武器，或任何外表或印象疑似武器的物件或玩具槍。
  • 含酒精飲品或任何非法物質。
  • 罐裝及玻璃容器（小型嬰兒罐裝食品除外）。
  • 任何超過56厘米X36厘米X23厘米的袋、盒、便攜式雪櫃或行李。這些容器中不能存有冰塊或乾冰。 建議使用可循環再用的冰袋。
  • 有輪轆之行李。
  • 手推車及附有輪轆的運送工具（手推輪椅、不少於三個輪轆並以步行速度行駛的電動輔助行動設備及尺寸不超過92厘米X132厘米的嬰兒車除外）。
  • 動物（輔助犬除外）。輔助犬是指導盲犬或曾接受培訓為身體殘障人士執行任務或提供協助的犬隻。輔助犬必須時刻繫上索帶並受控於其主人。部分遊樂設施基於其性質所限，未必能夠容許輔助犬登上。
  • 16歲或以上的賓客不可以佩戴面罩 （除作醫療用途的純色口罩） 。若年幼賓客戴上面罩，該面罩必須時刻無礙周邊視線，雙眼位置必須完全透晰無阻。
  • 大型三腳架、摺疊椅及凳子。
  • 附有輪轆的康樂裝置，包括但不限於滑板、踏板車、滾軸鞋及裝有滑輪的鞋。
  • 任何園方認為會有害、引起混亂、令人反感或妨礙樂園或其關聯設施之運作的物品。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【非法禁錮】非華裔男疑欠債被挾持上私家車　推門撞途經消防車求救逃脫
09:45 2022/09/30
【非法禁錮】非華裔男疑欠債被挾持上私家車　推門撞途經消防車求救逃脫
【非法禁錮】涉襲擊及非法禁錮14歲女童　10男女被控勒索等罪轉介區院處理
19:01 2022/10/05
【非法禁錮】涉襲擊及非法禁錮14歲女童　10男女被控勒索等罪轉介區院處理
【走塑】環團推算本港雨季耗1,336萬雨傘膠袋　促政府盡快立法禁用
21:12 2022/10/06
【走塑】環團推算本港雨季耗1,336萬雨傘膠袋　促政府盡快立法禁用

你可能感興趣

【非法禁錮】非華裔男疑欠債被挾持上私家車　推門撞途經消防車求救逃脫
09:45 2022/09/30
【非法禁錮】非華裔男疑欠債被挾持上私家車　推門撞途經消防車求救逃脫
【非法禁錮】涉襲擊及非法禁錮14歲女童　10男女被控勒索等罪轉介區院處理
19:01 2022/10/05
【非法禁錮】涉襲擊及非法禁錮14歲女童　10男女被控勒索等罪轉介區院處理
【走塑】環團推算本港雨季耗1,336萬雨傘膠袋　促政府盡快立法禁用
21:12 2022/10/06
【走塑】環團推算本港雨季耗1,336萬雨傘膠袋　促政府盡快立法禁用
家品 家電 口罩 Disney 好去處 玩具 滑板 迪士尼樂園 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
16:58 2022/10/09
【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
黃寶欣患癌曾萌輕生念頭　成功抗病拒再覓第二春
18:10 2022/10/09
黃寶欣患癌曾萌輕生念頭　成功抗病拒再覓第二春
【隱形殺手】48歲男子突腦梗塞亡　醫生：炒菜常加1物比煙酒更傷血管
12:21 2022/10/08
【隱形殺手】48歲男子突腦梗塞亡　醫生：炒菜常加1物比煙酒更傷血管