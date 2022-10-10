【迪士尼樂園】一款輪候期間減倦恩物不可攜帶入園　園方：致力提供舒適、安全而愉快旅程

▲ 一款輪候期間減倦恩物不可攜帶入園，園方解釋致力提供舒適、安全而愉快旅程。（資料圖片）

香港迪士尼樂園是不少市民假日時的消遣好去處，有時候樂園遊人眾多，輪候時間長，不少人想帶摺凳入園，希望一面坐一面等，不過原來摺疊椅及凳子是違禁品，不可攜帶進入樂園的。樂園解釋，園方致力為所有賓客提供舒適、安全而愉快的旅程，因此，賓客不可攜帶危險、攻擊性或有害物品進入樂園。

除了摺凳不可攜帶入內，還有其他物品禁止在樂園出現，香港迪士尼樂園違禁品一覽：

危險或有害物品。

任何種類的武器，或任何外表或印象疑似武器的物件或玩具槍。

含酒精飲品或任何非法物質。

罐裝及玻璃容器（小型嬰兒罐裝食品除外）。

任何超過56厘米X36厘米X23厘米的袋、盒、便攜式雪櫃或行李。這些容器中不能存有冰塊或乾冰。 建議使用可循環再用的冰袋。

有輪轆之行李。

手推車及附有輪轆的運送工具（手推輪椅、不少於三個輪轆並以步行速度行駛的電動輔助行動設備及尺寸不超過92厘米X132厘米的嬰兒車除外）。

動物（輔助犬除外）。輔助犬是指導盲犬或曾接受培訓為身體殘障人士執行任務或提供協助的犬隻。輔助犬必須時刻繫上索帶並受控於其主人。部分遊樂設施基於其性質所限，未必能夠容許輔助犬登上。

16歲或以上的賓客不可以佩戴面罩 （除作醫療用途的純色口罩） 。若年幼賓客戴上面罩，該面罩必須時刻無礙周邊視線，雙眼位置必須完全透晰無阻。

大型三腳架、摺疊椅及凳子。

附有輪轆的康樂裝置，包括但不限於滑板、踏板車、滾軸鞋及裝有滑輪的鞋。

任何園方認為會有害、引起混亂、令人反感或妨礙樂園或其關聯設施之運作的物品。

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責任編輯：陳麗娜